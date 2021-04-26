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Тина Кароль ушла из шоу Голос країни: что произошло

Сегодня, 08:38

Поп-звезда занимала кресло тренера вокального проекта целых восемь лет. Ее подопечные побеждали в шоу пять раз

Известная украинская певица Тина Кароль во время последнего прямого эфира вокального шоу "Голос країни-11" огорчила поклонников заявлением: артистка заявила, что это ее крайний сезон на проекте. Кароль пожелала отдать свое место Юлии Саниной – фронтвумен группы The Hardkiss.

"Это мой последний сезон. Я очень благодарна "Голосу країни". И спасибо всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Люблю каждого, кто касался этого проекта. Если так можно, то я бы с удовольствием отдала свое кресло Юлии Саниной", – сказала Тина.

Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, что Тина Кароль занимала кресло тренера "Голосу країни" восемь лет и пять раз подопечные артистки побеждали на этом вокальном шоу.

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К слову, вчера, 25 апреля состоялся последний прямой эфир вокального шоу "Голос країни-11". Зрители проекта благодаря голосованию выбрали победителя среди четырех суперфиналистов: им стал 25-летний Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой. Он получит квартиру в Киеве и возможность выступить на музыкальном фестивале Atlas Weekend в этом году.

Напомним, Евгения Власова представила свою песню на проекте "Голос країни-11".

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Тина Кароль Голос країни 11
Источник: Сегодня
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