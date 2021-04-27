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Тина Кароль в соблазнительных нарядах представила live-концерт. Ее сравнили с Мадонной и Бейонсе

Сегодня, 16:00

Артистка записала живой концерт, где исполнила семь песен из своего нового альбома "Красиво"

Окруженная зажигательными танцами балета, в смелых и соблазнительных образах, Тина Кароль, которая уходит из шоу "Голос країни", представила live-концерт, на котором исполнила песни из нового альбома "Красиво".

Поклонники певицы уже сравнили ее с Мадонной, Бейонсе, Дженнифер Лопес и другими топ-артистками мира.

Тина спела семь своих новых композиций: "Бегу", "Это любовь", "Любовники", "Девочка", "Скандал", "Хороший парень" и "Красиво".

Премьера состоялась на официальном YouTube-канале Кароль.

Поклонники артистки в восторге от этого выступления и выразили свои эмоции в комментариях:

  • Какая же это огромная проделанная работа всей командой, сколько усилий и труда они вложили. Просто аплодирую стоя.
  • Вот это я понимаю, украинский шоу-бизнес. Это лучшая работа, которую я видела. Эта работа на уровне с Madonna и Beyonce. Браво, команда, браво, Тина.
  • Вау, новая Тина – это высшее искусство. Насколько все идеально: голос, музыка, движение, образ. Не перестает удивлять, насколько нереальная певица.
Скриншот: YouTube

Ранее мы сообщали, что Потап резко высказался о "Голосе країни", задев Тину Кароль, но потом отредактировал пост.

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Тина Кароль концерт песни
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