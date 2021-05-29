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Юля Зайка рада, что у них с Холостяком не сложились отношения

Сегодня, 13:26

Одна из фавориток зрителей и самого Миши Заливако высказалась о финале проекта

Юля Зайка и Михаил Заливако на "Холостяк 11"
Юля Зайка и Михаил Заливако на "Холостяк 11"
Фото: instagram.com/julz_seven

Накануне стало известно, что Михаил Заливако и Анна Богдан остались вместе после финала "Холостяка-11". Юля Зайка, которая стала второй финалисткой этого сезона высказалась о своих отношениях с холостяком и его решении в конце реалити.

В Instagram-профиле Юля разместила пост, в котором написала, что не жалеет, что они с Мишей не стали парой. Более того, она рада тому, как все сложилось.

"И даже рада, что встретила Мишу. Потому что теперь я знаю каких отношений точно не хочу. Я больше не хочу из кожи вон лезть, чтобы доказать свою любовь. Не собираюсь в дальнейшем, отбивать любимого у десятка других девушек", – написала Зайка.

В комментариях девушку поддержали и отметили, что Заливако действительно ее не достоин:

  • "Такая классная, а девочки завидуют!"
  • "Как же ты достойно себя вела, восторг"
  • "Миша тебя недостоин"
Скриншот: instagram.com/julz_seven

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Скриншот: instagram.com/julz_seven

Юля Зайка очень тяжело пережила тот факт, что Михаил Заливако не смог ответить ей взаимностью. Михаил, в свою очередь заявил, что на проекте ему казалось, что Юля отдалялась от него, а также очень часто он не мог понять эмоции и чувства девушки.

Ранее мы писали, что Холостяк Михаил Заливако активно лайкает Джессику в Instagram.

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