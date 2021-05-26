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Победительница Холостяка Анна Богдан уехала в Одессу со своей экс-соперницей Джессикой Чеги

Сегодня, 06:00

Холостяк Михаил Заливако тем временем сообщил, что уехал в Харьков. Неужели пара все-таки не вместе?

Джессика Чеги и Анна Богдан
Джессика Чеги и Анна Богдан
Фото: instagram.com/antoniajessica

Неужели Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан все-таки расстались после окончания проекта "Холостяк-11"? Иначе как объяснить тот факт, что Анна улетела в Одессу вместе с Джессикой Чеги – ее бывшей соперницей и участницей проекта?

Обе девушки опубликовали в Instagram кадры из аэропорта, а также совместные фото и видео уже из Одессы. На кадрах бывшие соперницы обедают в одном из ресторанов города.

Джессика Чеги и Анна Богдан
Джессика Чеги и Анна Богдан
Фото: instagram.com/antoniajessica

Примечательно, что в это же время Холостяк Заливако опубликовал в Instastories фото, где он сидит за рулем автомобиля. Михаил также предложил подписчикам угадать, куда он направляется. Правильный ответ был – Харьков, родной город Заливако.

Скриншот: Instagram

Ранее мы писали о реакции зрителей на финал "Холостяка-11".

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