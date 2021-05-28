Михаил Заливако и Анна Богдан остались вместе после финала Холостяка-11

Пара стала жить вместе через неделю после окончания проекта

Михаил Заливако и Анна Богдан Фото: скриншот

Настал момент, которого ждали многие поклонники проекта "Холостяк-11" – стало известно, вместе ли Анна Богдан и Михаил Заливако.

Как оказалось, влюбленные сохранили свои отношения и уже живут вместе! В новую арендованную квартиру в Киеве Анна и Михаил переехали через неделю после окончания проекта.

Фото: скриншот

Первое время, как и все пары, которые сформировались на "Холостяке", влюбленные скрывались от публики: носили капюшоны и маски, старались выходить гулять поздно вечером и не появляться вместе в общественных местах.

Тем не менее Заливако и Богдан смогли съездить вместе в Турцию в марте этого года.

Фото: скриншот

"С этим человеком мне комфортно и классно. Я ее люблю", – сказал Михаил на пост-шоу.

По словам Анны, они с Михаилом не ссорятся, ведь главное в их отношениях – это проговаривать все моменты, которые волнуют в партнере.

На вопрос ведущего "Холостяка" Григория Решетника о свадьбе пара пока не дала четкий ответ.

"Поживем – увидим, всему свое время", – сказала Анна.

Ранее мы писали о реакции зрителей на финал "Холостяка-11".

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