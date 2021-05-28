Холостяк Михаил Заливако активно лайкает Джессику в Instagram (фото)

Уже сегодня станет известно, вместе ли главный герой проекта "Холостяк-11" и его избранница – Анна Богдан, которая ранее уехала с Джессикой в Одессу

Михаил Заливако лайкает фото Джессики Чеги в Instagram Фото: instagram.com/kanyeeebear, instagram.com/antoniajessica

Недавно победительница "Холостяка-11" Анна Богдан отправилась с экс-участницей проекта Джессикой Чеги в Одессу. А главный герой "Холостяка" Михаил Заливако уехал в родной Харьков.

Life Сегодня понаблюдали за поведением героев проекта в соцсетях и заметили, что в течение недели Заливако, который в Instagram зарегистрирован под ником kanyeeebear, жмет на сердечки почти под каждым фото Джессики Чеги на ее странице в Instagram.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Справедливости ради стоит отметить, что Михаил также лайкает и публикации Анны Богдан. Под фотографиями остальных девушек, которые прошли в "полуфинал" и финал "Холостяка", сердечек от Заливако не замечено.

Ну, конечно же, кроме Розали, с которой они с Михаилом знакомы уже более пяти лет. Заливако был подписан на девушку еще до начала проекта.

И если "лайки" Михаила под фото Анны Богдан и Розали еще понять можно, то как объяснить такую активность Холостяка в Instagram Джессики, с которой они расстались на шоу не на самой позитивной ноте?

Скриншот: Instagram

Ранее мы писали о реакции зрителей на финал "Холостяка-11".

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