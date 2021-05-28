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Холостяк Михаил Заливако и Юля Зайка впервые увиделись после финала проекта

Сегодня, 23:27

Юля стала одной из финалисток шоу "Холостяк-11". Многие поклонники были уверены, что Михаил выберет именно ее, а не Анну Богдан

После финала проекта "Холостяк-11" в соцсетях зрители стали активно поддерживать Юлю "Зайку", которая сначала покинула проект в девятом выпуске, затем вернулась в финал, но все равно не завоевала сердце Михаила Заливако.

И вот, Юлия и Михаил впервые встретились после завершения реалити. Девушка объяснила, что она очень тяжело пережила тот факт, что Заливако не смог ответить ей взаимностью.

"Я проживаю боль, но сейчас мне немного легче. Я рада, что мы это решили именно тогда", – сказала "Зайка".

Михаил, в свою очередь заявил, что на проекте ему казалось, что Юля отдалялась от него, а также очень часто он не мог понять эмоции и чувства девушки.

Михаил Заливако и Юлия "Зайка" Бельченко
Михаил Заливако и Юлия "Зайка" Бельченко
Фото: скриншот

По словам Юли, сейчас ей стало уже немного легче, она занялась работой. Бельченко развивает два проекта – курсы по SMM для начинающих, а также девушка запустила свою линию одежды, на которой напечатаны ее фразы из шоу: "Ну, типа, короче" и "Похрустим?"

Также Юлия Бельченко успела сняться в сериале "Крепостная".

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