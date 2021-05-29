Юля Зайка рада, що у них з Холостяком не склалися стосунки

Одна з фавориток глядачів і самого Михайла Залівако висловилася про фінал проекту

Юля Зайка і Михайло Залівако на "Холостяк 11" Фото: instagram.com/julz_seven

Напередодні стало відомо, що Михайло Залівако і Анна Богдан залишилися разом після фіналу "Холостяка-11". Юля Зайка, яка стала другою фіналісткою цього сезону висловилася про свої стосунки з холостяком і його вирішенні в кінці реаліті.

В Instagram-профілі Юля розмістила пост, в якому написала, що не шкодує, що вони з Мішею не стали парою. Більш того, вона рада тому, як все склалося.

"І навіть рада, що зустріла Мишу. Тому що тепер я знаю яких відносин точно не хочу. Я більше не хочу зі шкіри геть лізти, щоб довести свою любов. Не збираюся надалі відбивати улюбленого у десятка інших дівчат", – написала Зайка.

У коментарях дівчину підтримали і зазначили, що Залівако дійсно її не гідний:

"Така класна, а дівчатка заздрять!"

"Як же ти гідно себе вела, захват"

"Міша тебе не гідний"

Скріншот: instagram.com/julz_seven

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Скріншот: instagram.com/julz_seven

Юля Зайка дуже важко пережила той факт, що Михайло Залівако не зміг відповісти їй взаємністю. Михайло, в свою чергу заявив, що на проекті йому здавалося, що Юля віддалялася від нього, а також дуже часто він не міг зрозуміти емоції і почуття дівчини.

Раніше ми писали, що Холостяк Михайло Залівако активно лайкає Джесіку в Instagram.

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