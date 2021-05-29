Юля Зайка рада, що у них з Холостяком не склалися стосунки
Одна з фавориток глядачів і самого Михайла Залівако висловилася про фінал проекту
Напередодні стало відомо, що Михайло Залівако і Анна Богдан залишилися разом після фіналу "Холостяка-11". Юля Зайка, яка стала другою фіналісткою цього сезону висловилася про свої стосунки з холостяком і його вирішенні в кінці реаліті.
В Instagram-профілі Юля розмістила пост, в якому написала, що не шкодує, що вони з Мішею не стали парою. Більш того, вона рада тому, як все склалося.
"І навіть рада, що зустріла Мишу. Тому що тепер я знаю яких відносин точно не хочу. Я більше не хочу зі шкіри геть лізти, щоб довести свою любов. Не збираюся надалі відбивати улюбленого у десятка інших дівчат", – написала Зайка.
У коментарях дівчину підтримали і зазначили, що Залівако дійсно її не гідний:
- "Така класна, а дівчатка заздрять!"
- "Як же ти гідно себе вела, захват"
- "Міша тебе не гідний"
Юля Зайка дуже важко пережила той факт, що Михайло Залівако не зміг відповісти їй взаємністю. Михайло, в свою чергу заявив, що на проекті йому здавалося, що Юля віддалялася від нього, а також дуже часто він не міг зрозуміти емоції і почуття дівчини.
Раніше ми писали, що Холостяк Михайло Залівако активно лайкає Джесіку в Instagram.
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