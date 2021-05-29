Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Юля Зайка рада, що у них з Холостяком не склалися стосунки

Сьогодні, 13:26

Одна з фавориток глядачів і самого Михайла Залівако висловилася про фінал проекту

Юля Зайка і Михайло Залівако на "Холостяк 11"
Юля Зайка і Михайло Залівако на "Холостяк 11"
Фото: instagram.com/julz_seven

Напередодні стало відомо, що Михайло Залівако і Анна Богдан залишилися разом після фіналу "Холостяка-11". Юля Зайка, яка стала другою фіналісткою цього сезону висловилася про свої стосунки з холостяком і його вирішенні в кінці реаліті.

В Instagram-профілі Юля розмістила пост, в якому написала, що не шкодує, що вони з Мішею не стали парою. Більш того, вона рада тому, як все склалося.

"І навіть рада, що зустріла Мишу. Тому що тепер я знаю яких відносин точно не хочу. Я більше не хочу зі шкіри геть лізти, щоб довести свою любов. Не збираюся надалі відбивати улюбленого у десятка інших дівчат", – написала Зайка.

У коментарях дівчину підтримали і зазначили, що Залівако дійсно її не гідний:

  • "Така класна, а дівчатка заздрять!"
  • "Як же ти гідно себе вела, захват"
  • "Міша тебе не гідний"
Скріншот: instagram.com/julz_seven

Читайте також:
Переможниця Холостяка Анна Богдан поїхала в Одесу зі своєю екссуперницею Джессікою Чегі

Скріншот: instagram.com/julz_seven

Юля Зайка дуже важко пережила той факт, що Михайло Залівако не зміг відповісти їй взаємністю. Михайло, в свою чергу заявив, що на проекті йому здавалося, що Юля віддалялася від нього, а також дуже часто він не міг зрозуміти емоції і почуття дівчини.

Раніше ми писали, що Холостяк Михайло Залівако активно лайкає Джесіку в Instagram.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як живуть Анна Богдан та Михайло Залівако після Холостяка. З'явилися їхні спільні фото поза проєктом Злата Огнєвіч назвала учасниць Холостяка-11 зміями: що сталося Холостяк Михайло Залівако і Юля Зайка вперше побачилися після фіналу проекту
Холостяк 11
Реклама

Новини партнерів

Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
"Думал, такое может быть только в 20": Данилко о своих чувствах
"Думал, такое может быть только в 20": Данилко о своих чувствах

Популярні статті

Вчора, 16:20Здорово

Чим небезпечний високий тиск та чи можна його зменшити без ліків

Вчора, 14:48Смачно

Як приготувати справжню італійську піцу

Вчора, 13:28Зірково

Що Пугачова приховує від Гаррі і Лізи Галкіних про свого онука – зізнання Нікіти Преснякова

Вчора, 10:29Смачно

Смачні салати нашвидкуруч – 3 прості рецепти

Вчора, 09:41Зірково

Переможниця Холостяка-11 після розлучення набрала 16 кг: фото до та після

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 28 травня для всіх знаків зодіаку: Овни, будь-які справи вам під силу – ризикуйте!

27 травняNo Stress

Де покататися на роликах у Києві: список класних місць

27 травняМодно

Красивий манікюр на випускний 2021-го: найкращі ідеї з фото

27 травняСмачно

Соковитий шашлик зі свинини в духовці – швидкий і простий рецепт

27 травняСмачно

Що приготувати на обід – 3 рецепти смачного супу харчо

27 травняФаново

Що подарувати дітям: найкращі ідеї для свята

27 травняЗдорово

Чим корисні фініки для здоров'я та як можуть нашкодити

26 травняПсихо

Наймудріший знак зодіаку

26 травняСмачно

Що приготувати на вечерю в мультиварці – 5 найкращих рецептів

26 травняЗірково

Після чуток про важкий стан Борис Мойсеєв вперше з'явився на зірковій вечірці

26 травняСмачно

Як спекти смачні рогалики на кефірі швидко та просто

Новини партнерів

Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Единственный сын Софии Ротару раскрыл ее настоящую фамилию
Единственный сын Софии Ротару раскрыл ее настоящую фамилию
"Холостяк-11": Заливако опубликовал снимок со своей избранницей
"Холостяк-11": Заливако опубликовал снимок со своей избранницей
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти