Как живут Анна Богдан и Михаил Заливако после Холостяка. Появились их совместные снимки вне проекта

В эфире постшоу бизнесмен Михаил Заливако рассказал о дальнейшей судьбе его отношений с Анной Богдан

Участники "Холостяка-11" Михаил Заливако и Анна Богдан Фото: Сегодня

Главный герой проекта "Холостяк 11" Михаил Заливако и победительница шоу 29-летняя Анна Богдан таки остались вместе после проекта.

Пара съехалась спустя неделю после окончания реалити и уже постит в своих Instagram совместные романтические селфи.

По словам Анны, после финала ее очень сильно переполняли эмоции. Девушка до конца не верила, что "холостяк" остался с ней.

"Я не могла поверить, что мы с Мишей сможем устроить наши отношения вне проекта. После окончания шоу мы поехали в ресторан на берегу моря, где провели время уже без камер", – призналась Анна в финальном пост-шоу Холостяк. Жизнь после проекта.

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Как оказалось, по прилету в Киев Заливако и Богдан начали искать квартиру и спустя неделю уже жили вместе. Паре было сложно скрываться эти месяцы от публичности.

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

"Я хочу поблагодарить Мишу за все эмоции, которые он мне подарил, и то, что он продолжает дарить мне эти эмоции. Я счастлива с ним", – добавила девушка.

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Напомним, Злата Огневич назвала участниц Холостяка-11 змеями.

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