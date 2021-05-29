Как живут Анна Богдан и Михаил Заливако после Холостяка. Появились их совместные снимки вне проекта
В эфире постшоу бизнесмен Михаил Заливако рассказал о дальнейшей судьбе его отношений с Анной Богдан
Главный герой проекта "Холостяк 11" Михаил Заливако и победительница шоу 29-летняя Анна Богдан таки остались вместе после проекта.
Пара съехалась спустя неделю после окончания реалити и уже постит в своих Instagram совместные романтические селфи.
По словам Анны, после финала ее очень сильно переполняли эмоции. Девушка до конца не верила, что "холостяк" остался с ней.
"Я не могла поверить, что мы с Мишей сможем устроить наши отношения вне проекта. После окончания шоу мы поехали в ресторан на берегу моря, где провели время уже без камер", – призналась Анна в финальном пост-шоу Холостяк. Жизнь после проекта.
Как оказалось, по прилету в Киев Заливако и Богдан начали искать квартиру и спустя неделю уже жили вместе. Паре было сложно скрываться эти месяцы от публичности.
"Я хочу поблагодарить Мишу за все эмоции, которые он мне подарил, и то, что он продолжает дарить мне эти эмоции. Я счастлива с ним", – добавила девушка.
Напомним, Злата Огневич назвала участниц Холостяка-11 змеями.
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