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Я, мягко говоря, взбешен: Томильченко ответил на обвинения в плагиате номера Go_A на Евровидении-2021

Сегодня, 19:20

Хореограф и режиссер-постановщик Константин Томильченко, который совместно с Александром Братковским занимался созданием номера группы, отреагировал на обвинение в плагиате

Константин Томильченко о номере Go_A на "Евровидении"
Константин Томильченко о номере Go_A на "Евровидении"
Фото: stb.ua, facebook.com/GoAbandoriginal

В канун первого полуфинала "Евровидения-2021" разгорелся скандал вокруг номера Go_A – постановщиков обвинили в краже идеи. Режиссер Анастасия Михайлова заявила, что в создании постановки использовали ее идею, которую она когда-то выдвигала для клипа группы на песню "Шум". В ответ на это хореограф Константин Томильченко ответил, что некоторые совпадения есть, но в целом – это разные концепции и постановки.

В интервью изданию "КП" Константин Томильченко сообщил, что он презирает плагиат, а идеи, которые описывала режиссер Анастасия Михайлова, на самом деле могли прийти в голову каждому, кто услышал песню "Шум".

"Зеленая шуба и некоторые элементы лежат на поверхности в самой песне, у каждого при прослушивании они могут возникнуть в голове. Тогда о каждом можно говорить, что он плагиатит. Это аутентичная идея, разработанная многими людьми за долгое время. Наша история никак не связана с теми вещами, в которых девушка пытается нас уличить, совместить свою идею, поданную на клип когда-то, куда-то, которую никто не видел, с нашей. Я об этом абсолютно ничего не знал и не знаю", – ответил Константин Томильченко.

Также Константин отметил, что ситуация эта показалась ему странной. По мнению хореографа, некоторые люди, стараются приобщиться к чему-то лишь увидев это.

Ранее стало известно, что выступления Manizha и Go_A стали рекордсменами по просмотрам.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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