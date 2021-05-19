Привет из кардиологии: как все переживали за Украину в первом полуфинале Евровидения
Не только украинцы переживали за Go_A в первом полуфинале международного песенного конкурса. Свои эмоции зрители выразили в комментариях под видео в соцсетях
Вчера, 18 мая, состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021", в котором выступила украинская группа Go_A.
В конце полуфинала ведущие в случайном порядке оглашали финалистов конкурса. В тот миг все замерли в ожидании, ведь не было сомнений, что Украина пройдет в финал.
Ситуация накалялась, нервы были на пределе…Украина прошла в финал, но ее назвали в самый последний момент. Это заставило многих зрителей поволноваться и сбегать в аптеку за валерьянкой.
В соцсетях на этот момент уже отреагировали фанаты "Евровидения", а Life Сегодня собрали лучшие комментарии всех, кто переживал за Украину на конкурсе. Свои сообщения зрители из разных стран оставляли в комментариях на официальном YouTube-канале "Евровидения", а также на странице "Суспільного" в Instagram.
- Спонсор моего микроинфаркта – "Евровидение-2021"!
- Чуть не родил!
- Так и поседеть можно, нормальная такая интрига!
- У меня чуть сердце не остановилось.
Украинский продюсер и композитор Руслан Квинта написал: "Я мокрый сидел, фух".
Не менее забавные комментарии оставляли пользователи Сети и на YouTube:
- Передаю всем украинцам привет из кардиологического отделения!
- Думаю, мои соседи поняли, что Украина прошла в финал. Из Италии с любовью.
- Украину объявили последней, потому что она – вишенка на торте.
- Евровидение срочно закупает новые микрофоны! (отсылка к тому моменту, когда Украину объявили 10-й финалисткой и в зале от шума аплодисментов и криков сломались микрофоны – Ред.).
Напомним, Украина поднялась на 4 место в рейтинге вероятных победителей "Евровидения-2021".
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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