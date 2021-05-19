Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Привет из кардиологии: как все переживали за Украину в первом полуфинале Евровидения

Сегодня, 11:57

Не только украинцы переживали за Go_A в первом полуфинале международного песенного конкурса. Свои эмоции зрители выразили в комментариях под видео в соцсетях

Go_A прошли в финал "Евровидения-2021"
Go_A прошли в финал "Евровидения-2021"
Фото: instagram.com/go_a_band

Вчера, 18 мая, состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021", в котором выступила украинская группа Go_A.

В конце полуфинала ведущие в случайном порядке оглашали финалистов конкурса. В тот миг все замерли в ожидании, ведь не было сомнений, что Украина пройдет в финал.

Ситуация накалялась, нервы были на пределе…Украина прошла в финал, но ее назвали в самый последний момент. Это заставило многих зрителей поволноваться и сбегать в аптеку за валерьянкой.

В соцсетях на этот момент уже отреагировали фанаты "Евровидения", а Life Сегодня собрали лучшие комментарии всех, кто переживал за Украину на конкурсе. Свои сообщения зрители из разных стран оставляли в комментариях на официальном YouTube-канале "Евровидения", а также на странице "Суспільного" в Instagram.

  • Спонсор моего микроинфаркта – "Евровидение-2021"!
  • Чуть не родил!
  • Так и поседеть можно, нормальная такая интрига!
  • У меня чуть сердце не остановилось.

Украинский продюсер и композитор Руслан Квинта написал: "Я мокрый сидел, фух".

Скриншот: Instagram

Не менее забавные комментарии оставляли пользователи Сети и на YouTube:

  • Передаю всем украинцам привет из кардиологического отделения!
  • Думаю, мои соседи поняли, что Украина прошла в финал. Из Италии с любовью.
  • Украину объявили последней, потому что она – вишенка на торте.
  • Евровидение срочно закупает новые микрофоны! (отсылка к тому моменту, когда Украину объявили 10-й финалисткой и в зале от шума аплодисментов и криков сломались микрофоны – Ред.).
Скриншот: YouTube

Напомним, Украина поднялась на 4 место в рейтинге вероятных победителей "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Манижа в огромном платье выступила на Евровидении-2021. Она тоже прошла в финал (видео) Наши - рулят! Go_A зажгли в первом полуфинале Евровидения-2021 (видео) Плагиат на Евровидении: песню участницы от Кипра сравнили с хитом Леди Гаги (видео)
Go-A Евровидение 2021
Реклама

Новости партнеров

Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания

Популярные статьи

Вчера, 23:23Звездно

Наши – рулят! Go_A зажгли в первом полуфинале Евровидения-2021 (видео)

Вчера, 20:01Звездно

Все про секс-скандал вокруг Меладзе и как на продюсера влияет Вера Брежнева

Вчера, 18:21Вкусно

Запеченная молодая картошка в духовке – 3 вкусных рецепта

Вчера, 16:04Звездно

Иностранцы ужаснулись поведению Киркорова на открытии Евровидения-2021: что говорят

Вчера, 13:47Звездно

Пугачева без макияжа игриво позировала для Галкина в своем саду (фото)

Вчера, 10:31Звездно

Младшая Полякова поменяла стиль. Теперь ее сравнивают с Леди Гагой

Вчера, 10:28Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

17 маяЗвездно

Даша из Холостяка раскритиковала укршоубиз: Я смотрю на этот цирк, и мне смешно

17 маяЗвездно

От Пономарева до Go_A: все представители Украины на Евровидении

17 маяЗвездно

Экс-солистка ВИА Гры обвинила Меладзе в харассменте: Целовать не лез, схватил за бедро

17 маяЗвездно

Самые неординарные участники Евровидения за всю историю

17 маяФаново

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

17 маяЗвездно

Больше не грустит: Алина Гросу появилась на светском ивенте с новым бойфрендом

17 маяЗвездно

Макаревич заставил поклонников аплодировать стоя – он собрал полный зал в Полтаве

17 маяВкусно

7 салатов с молодой капустой, которые обязаны оказаться на вашем столе

17 маяЗвездно

На конкурсе Мисс Вселенная-2020 победила участница из Мексики

Новости партнеров

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Що стало відомо про походження фото оголеної Ані Лорак
Що стало відомо про походження фото оголеної Ані Лорак
Пять самых модных оттенков волос 2021 года
Пять самых модных оттенков волос 2021 года
Сколько нужно есть рыбы, чтобы продлить себе жизнь
Сколько нужно есть рыбы, чтобы продлить себе жизнь

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять