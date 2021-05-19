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Постановщиков номера Go_A на Евровидении-2021 обвинили в краже идеи: детали скандала

Сегодня, 13:37

Режиссер Анастасия Михайлова заявила, что идею, которую она разрабатывала для клипа Go_A использовали в их номере на "Евровидении"

Украинский режиссер заявила о воровстве ее идеи номера Go_A
Украинский режиссер заявила о воровстве ее идеи номера Go_A
Фото: facebook.com/GoAbandoriginal, facebook.com/anastasia.mihaylova.353

Вчера прошел первый полуфинал "Евровидения-2021", по результатам которого Украина прошла в финал. Однако постановка Go_A, за которых так переживали зрители, спровоцировала новый скандал. Режиссер и сценарист Анастасия Михайлова обвинила "Суспільне", "СТБ" и постановщика Константина Томильченко в воровстве ее идеи.

По словам Анастасии, она принимала участие в конкурсе на создание идеи клипа на песню "Шум" группы Go_A. В итоге режиссер не прошла, а через время увидела, как ее задумка воплотилась на сцене – от декораций и подсветки до костюмов. По словам девушки, все, что она описывала в своей разработке, совпало с номером Go_A на конкурсе "Евровидение". Об этом Анастасия написала в своем Facebook-аккаунте.

"В моем режиссерском тритменте было все: идея и инструменты (способы) ее реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки и тп. И вы представляете!? Все совпало! Ну до чего же одинаково мыслят творцы! Ну… ладно ладно, конечно, есть некоторые изменения, чтобы не так явно прям было похоже на мою интеллектуальную собственность. Размер нимба уменьшили (кстати, после моего обращения на голове солистки появилась корона, а нимб перестал там быть. Но фото никуда не денешь. До этого это был нимб и никакой короны), танцоры на тумбе, а не на цилиндрах. Подвески с другим орнаментом, массовку нельзя на сцену – ее дорисовали", – написала Анастасия Михайлова.

Увидев фрагмент репетиции, режиссер лично пообщалась с Константином Томильченко и юристами телеканалов. Но ее заверили, что схожести в идеях нет.

Для подтверждения режиссер прикрепила скриншоты своих режиссерских разработок и показала, что они совпадают с номером группы.

Скриншот Facebook

При этом Анастасия призналась, что обожает группу Go_A и ничего против артистов не имеет.

Смотрите, как Go_A зажгли в первом полуфинале "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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Источник: facebook.com/anastasia.mihaylova.353
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