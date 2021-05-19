Фанаты атакуют Instagram Евровидения. Они возмущены, что Хорватия не прошла в финал

Многие зрители не поняли, почему представительница Хорватии не попала в финал конкурса. Поклонники засыпали соцсети возмущенными комментариями

Хорватия не прошла в финал "Евровидения-2021" Фото: YouTube

Состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021", в котором выступили 16 представителей из разных стран, в том числе и Украина, которая прошла в финал!

Вместе с Украиной финалистами стали: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.

Грустят сейчас лишь поклонники представительницы из Хорватии – певицы Albina, которая, к сожалению, не смогла прорваться в финал конкурса. В комментариях под публикациями в официальном Instagram-аккаунте конкурса "Евровидение" творится хаос – каждое второе сообщение – о Хорватии. Фанаты устроили атаку на аккаунт конкурса в соцсетях и подняли волну негодования.

Вот что они пишут:

Где Хорватия?

Хорватия?

Почему Хорватия не прошла в финал?

Хорватия заслужила быть в финале!

Хотелось бы услышать Albina в субботу, но...

Скриншот: Instagram

Комментариев под постами так много, что Albina решила выйти на связь с поклонниками и поблагодарить их за поддержку:

"Хорватия здесь! Я здесь, чтобы поблагодарить вас за все! Это был огромный опыт и я готова, что дальше?" – написала девушка в комментариях.

Скриншот: Instagram

Albina – Tick-Tock

Ранее мы сообщали, что Исландия не выступит во втором полуфинале "Евровидения-2021", так как один из артистов заразился COVID-19.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться