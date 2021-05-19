Исландия не выступит во втором полуфинале Евровидения-2021. Один из артистов заразился COVID-19

Такие новости стали сюрпризом не только для зрителей, но и для самих артистов. По их словам, они придерживались правил безопасности, но инцидент все же произошел

Представители Исландии на "Евровидении-2021" Daði & Gagnamagnið Фото: facebook.com/dadimakesmusic

Во время второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2021" исландская группа не сможет выступить вживую. Сегодня утром у одного из участников Daði & Gagnamagnið подтвердили положительный тест на COVID-19. Но из конкурса Исландия не выбывает: вместо этого в трансляции покажут запись выступления группы с генеральной репетиции.

В сообщении группы Daði & Gagnamagnið в Facebook говорится, что они соблюдали все правила. Напомним, что в этом году на "Евровидении" всем участникам делают тесты на COVID-19 каждые два дня.

"Мы были очень осторожны на протяжении всей поездки, так что это стало большим сюрпризом. Мы очень довольны выступлением и очень рады, что вы все его увидите! Спасибо за всю любовь", – написали исландские артисты.

Группа Daði & Gagnamagnið должна была выступить во втором полуфинале, 20 мая, с песней 10 years. Посмотреть видео выступления исландцев можно тут:

Ранее стало известно, что Украина поднялась на 4 место в рейтинге вероятных победителей "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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