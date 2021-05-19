Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Я, м'яко кажучи, розлючений: Томільченко відповів на звинувачення в плагіаті номера Go_A на Євробаченні-2021

Сьогодні, 19:20

Хореограф і режисер-постановник Костянтин Томільченко, який спільно з Олександром Братковським займався створенням номера гурту, відреагував на звинувачення в плагіаті

Костянтин Томільченко про номер Go_A на "Євробаченні"
Костянтин Томільченко про номер Go_A на "Євробаченні"
Фото: stb.ua, facebook.com/GoAbandoriginal

Напередодні першого півфіналу "Євробачення-2021" розгорівся скандал навколо номера Go_A – постановників звинуватили в крадіжці ідеї. Режисерка Анастасія Михайлова заявила, що в створенні постановки використовували її ідею, яку вона колись висувала для кліпу гурту на пісню "Шум". У відповідь на це хореограф Костянтин Томільченко відповів, що деякі збіги є, але в цілому – це різні концепції та постановки.

У інтерв'ю виданню "КП" Костянтин Томільченко повідомив, що він зневажає плагіат, а ідеї, які описувала режисерка Анастасія Михайлова, насправді могли спасти на думку кожному, хто почув пісню "Шум".

"Зелена шуба і деякі елементи лежать на поверхні в самій пісні, у кожного при прослуховуванні вони можуть виникнути в голові. Тоді про кожного можна казати, що він плагіатить. Це автентична ідея, розроблена багатьма людьми за довгий час. Наша історія ніяк не пов'язана з тими речами, в яких дівчина намагається нас звинуватити, поєднати свою ідею, подану на кліп колись, кудись, яку ніхто не бачив, з нашою. Я про це абсолютно нічого не знав і не знаю", – відповів Костянтин Томільченко.

Також Костянтин зазначив, що ситуація ця здалася йому дивною. На думку хореографа, деякі люди, намагаються долучитися до чогось лише побачивши це.

Раніше стало відомо, що виступу Manizha і Go_A стали рекордсменами за переглядами.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Фанати атакують Instagram Євробачення. Вони обурені, що Хорватія не пройшла до фіналу Ісландія не виступатиме у другому півфіналі Євробачення-2021. Один з артистів заразився COVID-19 Привіт з кардіології: ТОП коментарів фанатів, які переживали за Україну на Євробаченні
скандал Костянтин Томільченко Go-A Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье

Популярні статті

Сьогодні, 16:05Events

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

Сьогодні, 00:54Зірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

Вчора, 23:23Зірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

Вчора, 20:01Зірково

Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва

Вчора, 18:21Смачно

Запечена молода картопля в духовці – 3 смачних рецепти

Вчора, 16:04Зірково

Іноземці жахнулися від поведінки Кіркорова на відкритті Євробачення-2021: що кажуть

Вчора, 10:31Зірково

Менша Полякова поміняла стиль. Тепер її порівнюють з Леді Гагою

Вчора, 10:28Events

День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах

17 травняЗірково

Даша з Холостяка розкритикувала укршоубіз: Я дивлюся на цей цирк, і мені смішно

17 травняЗірково

Від Пономарьова до Go_A: усі представники України на Євробаченні

17 травняЗірково

Екссолістка ВІА Гри звинуватила Меладзе в харасменті: Цілувати не ліз, схопив за стегно

17 травняЗірково

Найнеординарніші учасники Євробачення за всю історію

17 травняФаново

День вишиванки в Україні: історія і традиції свята

17 травняЗірково

Більше не сумує: Аліна Гросу з'явилася на світському івенті з новим бойфрендом

17 травняЗірково

Макаревич змусив шанувальників аплодувати стоячи – він зібрав повний зал у Полтаві

17 травняСмачно

7 салатів з молодою капустою, які зобов'язані опинитися на вашому столі

Новини партнерів

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Чем Go-A покорили зрителей Евровидения 2021
Чем Go-A покорили зрителей Евровидения 2021
Пять самых модных оттенков волос 2021 года
Пять самых модных оттенков волос 2021 года
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти