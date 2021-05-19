Я, м'яко кажучи, розлючений: Томільченко відповів на звинувачення в плагіаті номера Go_A на Євробаченні-2021

Хореограф і режисер-постановник Костянтин Томільченко, який спільно з Олександром Братковським займався створенням номера гурту, відреагував на звинувачення в плагіаті

Костянтин Томільченко про номер Go_A на "Євробаченні" Фото: stb.ua, facebook.com/GoAbandoriginal

Напередодні першого півфіналу "Євробачення-2021" розгорівся скандал навколо номера Go_A – постановників звинуватили в крадіжці ідеї. Режисерка Анастасія Михайлова заявила, що в створенні постановки використовували її ідею, яку вона колись висувала для кліпу гурту на пісню "Шум". У відповідь на це хореограф Костянтин Томільченко відповів, що деякі збіги є, але в цілому – це різні концепції та постановки.

У інтерв'ю виданню "КП" Костянтин Томільченко повідомив, що він зневажає плагіат, а ідеї, які описувала режисерка Анастасія Михайлова, насправді могли спасти на думку кожному, хто почув пісню "Шум".

"Зелена шуба і деякі елементи лежать на поверхні в самій пісні, у кожного при прослуховуванні вони можуть виникнути в голові. Тоді про кожного можна казати, що він плагіатить. Це автентична ідея, розроблена багатьма людьми за довгий час. Наша історія ніяк не пов'язана з тими речами, в яких дівчина намагається нас звинуватити, поєднати свою ідею, подану на кліп колись, кудись, яку ніхто не бачив, з нашою. Я про це абсолютно нічого не знав і не знаю", – відповів Костянтин Томільченко.

Також Костянтин зазначив, що ситуація ця здалася йому дивною. На думку хореографа, деякі люди, намагаються долучитися до чогось лише побачивши це.

Раніше стало відомо, що виступу Manizha і Go_A стали рекордсменами за переглядами.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися