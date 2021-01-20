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Лучшие моменты инаугурации Байдена — самого модного события за год

Сегодня, 22:11

В Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США

Все так соскучились по премиям, красными дорожками и выходами звезд, что инаугурация Джо Байдена стала тем самым событием, которое можно обсудить и всех рассмотреть. Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить яркие моменты.

Одной из главных интриг было, какие наряды для инаугурации выберут Джо и Джилл Байден. Первая леди США отдала предпочтение нью-йоркскому бренду Markarian, а президент США появился в костюме от самого известный американский бренда – Ralph Lauren. Вице-президент США Камала Харрис выбрала наряд от молодых дизайнеров Кристофера Джона Роджерса и Серджио Хадсона.

Джилл и Джо Байден
Джилл и Джо Байден
Фото: Getty Images

Не могли пропустить такое событие и экс-первые леди США. Например, Мишель Обама на инаугурацию Джо Байдена выбрала наряд от того же дизайнера, что и Камала Харрис.

Бывшие первые леди
Бывшие первые леди
Фото: Getty Images

Леди Гага активно поддерживала Джо Байдена во время президентских выборов. Поэтому никто не удивился, когда ей доверили исполнить гимн США. Хоть певица и очень переживала, но у нее все получилось.

Леди Гага
Леди Гага
Фото: Getty Images

Подробностей о выступлении Дженнифер Лопес на инаугурации Джо Байдена практически не было. Может, кто-то и хотел, чтобы артистка исполнила песню со своего нового клипа, в котором она полностью оголилась, но нет. Певица спела песню Вуди Гатри This Land Is Your Land, которую, кстати, называют неофициальным гимном США.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, в чем была Мелания на своем последнем мероприятии в качестве первой леди США.

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