Лучшие моменты инаугурации Байдена — самого модного события за год

В Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США

Все так соскучились по премиям, красными дорожками и выходами звезд, что инаугурация Джо Байдена стала тем самым событием, которое можно обсудить и всех рассмотреть. Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить яркие моменты.

Одной из главных интриг было, какие наряды для инаугурации выберут Джо и Джилл Байден. Первая леди США отдала предпочтение нью-йоркскому бренду Markarian, а президент США появился в костюме от самого известный американский бренда – Ralph Lauren. Вице-президент США Камала Харрис выбрала наряд от молодых дизайнеров Кристофера Джона Роджерса и Серджио Хадсона.

Джилл и Джо Байден Фото: Getty Images

Не могли пропустить такое событие и экс-первые леди США. Например, Мишель Обама на инаугурацию Джо Байдена выбрала наряд от того же дизайнера, что и Камала Харрис.

Бывшие первые леди Фото: Getty Images

Леди Гага активно поддерживала Джо Байдена во время президентских выборов. Поэтому никто не удивился, когда ей доверили исполнить гимн США. Хоть певица и очень переживала, но у нее все получилось.

Леди Гага Фото: Getty Images

Подробностей о выступлении Дженнифер Лопес на инаугурации Джо Байдена практически не было. Может, кто-то и хотел, чтобы артистка исполнила песню со своего нового клипа, в котором она полностью оголилась, но нет. Певица спела песню Вуди Гатри This Land Is Your Land, которую, кстати, называют неофициальным гимном США.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, в чем была Мелания на своем последнем мероприятии в качестве первой леди США.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться