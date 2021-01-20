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В бриллиантах и наряде Chanel. Дженнифер Лопес спела на инаугурации президента США (видео)

Сегодня, 19:37

Артистка исполнила композицию This Land Is Your Land

Сегодня, 20 января, в Вашингтоне проходит торжественное мероприятие по случаю инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, где уже спела гимн США Леди Гага. На мероприятии также выступила и знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес.

Джей Ло спела песню This Land Is Your Land. Это знаменитая американская композиция певца Вуди Гатри. Артист написал ее в 1940 году на мелодию песни группы Carter Family When the World’s on Fire. В ней Вуди описывает панораму США от Калифорнии до Лонг-Айленда как большой страны, которая теперь живет не по тем высоким принципам, на которых была основана.

Отметим, что ведущим концертной части инаугурации стал актер Том Хэнкс.

Мы уже описали, какой наряд выбрала для инаугурации Джилл Байден – новая первая леди США. Мы также сообщали, что Мелания и Дональд Трамп покинули Белый дом. Узнайте, в чем была Мелания на своем последнем мероприятии в качестве первой леди США.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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