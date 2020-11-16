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Модная битва: Тина Кароль надела брендовое платье как у Дженнифер Лопес, а мы сравнили их образы

Сегодня, 18:14

Украинская певица появилась в откровенном наряде на шоу "Танці з зірками"

Тина Кароль, которая стала первой украинской звездой на обложке книги Vogue, повторила образ Дженнифер Лопес с обложки октябрьского выпуска Billboard.

Латиноамериканская звезда позировала в черном платье от Mônot с разрезами. В таком же аутфите украинская поп-дива появилась в двенадцатом выпуске шоу "Танці з зірками-2020" в минувшее воскресенье.

Для прямого эфира Тина выбрала роскошный наряд, который подчеркнул ее длинные ноги и потрясающую фигуру. В этом сезоне исполнительница предпочитает облегающие вечерние платья с разрезами.

Фото: instagram.com/tina_karol

Look Кароль дополнили черные босоножки на каблуках и объемная укладка. Традиционно снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/tina_karol

Образ Джей Ло в таком же платье из новой коллекции бренда не значительно отличается. Певица и актриса также сделала выбор в пользу черной обуви на каблуках, а волосы оставила распущенными.

Фото: instagram.com/monotofficial

Напомним, что ранее Тина Кароль впечатлила платьем от David Koma с глубоким декольте.

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