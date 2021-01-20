Кращі моменти інавгурації Байдена – наймоднішої події за рік
У Вашингтоні відбулася інавгурація нового президента США
Все так скучили за преміями, червоними доріжками і виходами зірок, що інавгурація Джо Байдена стала тією самою подією, яку можна обговорити і всіх розглянути. Сегодня.LifeStyle пропонують згадати найяскравіші моменти.
Однією з головних інтриг було, які вбрання для інавгурації виберуть Джо і Джилл Байден . Перша леді США віддала перевагу нью-йоркському бренду Markarian, а президент США з'явився в костюмі від самого відомий американський бренду – Ralph Lauren. Віцепрезидент США Камала Гарріс вибрала наряд від молодих дизайнерів Крістофера Джона Роджерса і Серджіо Хадсона.
Не могли пропустити таку подію і екс-перші леді США. Наприклад, Мішель Обама на інавгурацію Джо Байдена вибрала наряд від того ж дизайнера, що і Камала Гарріс.
Леді Гага виконала гімн США. Раніше співачка зізнавалася, що дуже переживає перед такою важливою подією.
Дженніфер Лопес на інавгурації Джо Байдена заспівала пісню Вуді Гатрі This Land Is Your Land. Цю композицію ще називають неофіційним гімном США.
Раніше ми розповідали, у чому була Меланія на своєму останньому заході в якості першої леді США .
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше