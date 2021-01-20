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Кращі моменти інавгурації Байдена – наймоднішої події за рік

Сьогодні, 22:11

У Вашингтоні відбулася інавгурація нового президента США

Все так скучили за преміями, червоними доріжками і виходами зірок, що інавгурація Джо Байдена стала тією самою подією, яку можна обговорити і всіх розглянути. Сегодня.LifeStyle пропонують згадати найяскравіші моменти.

Однією з головних інтриг було, які вбрання для інавгурації виберуть Джо і Джилл Байден . Перша леді США віддала перевагу нью-йоркському бренду Markarian, а президент США з'явився в костюмі від самого відомий американський бренду – Ralph Lauren. Віцепрезидент США Камала Гарріс вибрала наряд від молодих дизайнерів Крістофера Джона Роджерса і Серджіо Хадсона.

Джилл і Джо Байден
Джилл і Джо Байден
Фото: Getty Images

Не могли пропустити таку подію і екс-перші леді США. Наприклад, Мішель Обама на інавгурацію Джо Байдена вибрала наряд від того ж дизайнера, що і Камала Гарріс.

Колишні перші леді
Колишні перші леді
Фото: Getty Images

Леді Гага виконала гімн США. Раніше співачка зізнавалася, що дуже переживає перед такою важливою подією.

Леді Гага
Леді Гага
Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес на інавгурації Джо Байдена заспівала пісню Вуді Гатрі This Land Is Your Land. Цю композицію ще називають неофіційним гімном США.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес
Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, у чому була Меланія на своєму останньому заході в якості першої леді США .

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леді Гага Дженніфер Лопес Джо Байден Камала Харрис
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