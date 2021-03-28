Все цветы Рима: Леди Гага похвасталась роскошным подарком от бойфренда
Сегодня певица празднует 35-летие
Сегодня Леди Гага празднует свое 35-летие. По этому поводу мы вспоминали ее самые популярные клипы. Поклонникам Гага показала, что ей подарил возлюбленный.
В Instagram певица опубликовала фото, на котором она обнимает огромный букет цветов.
"Когда ваш бойфренд присылает вам все цветы Рима на ваш день рождения. Я люблю тебя, милый. Я не могу дождаться, когда буду дома с тобой и нашими собаками, это все, что мне нужно", – написала звезда.
В феврале прошлого года Леди Гага показала своего бойфренда – предпринимателя Майкла Полански.
Сейчас Леди Гага находится в Риме на съемках новой биографической драмы "Дом Гуччи" Ридли Скотта. Вместе с ней в картине появится Адам Драйвер. Знаменитости играют наследника модного дома Gucci Маурицио Гуччи и его экстравагантную жену Патрицию Реджани.
А пока фильм в процессе создания, посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором пенсионер-влогер рассказывает, зачем нам переходить на летнее время и как это влияет на нашу жизнь.
Ранее мы писали, что Леди Гаге вернули ее похищенных собак.
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