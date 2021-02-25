Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тяжело ранен помощник Леди Гаги, который выгуливал ее собак. Питомцев похитили и требуют выкуп

Сегодня, 16:45

За домашних любимцев Гаги требуют 500 тысяч долларов

У знаменитой американской певицы Леди Гаги, которая повторила образ Аллы Пугачевой, похитили двух собак – французских бульдогов, а помощника, который их выгуливал, подстрелили – мужчина находится в тяжелом состоянии с несколькими пулевыми ранениями. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на личные источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в среду вечером, 24 февраля. Вооруженные бандиты напали на мужчину, который вышел на прогулку с собаками в Голливуде. Теперь за питомцев требуют выкуп в размере 500 тысяч долларов.

Леди Гага с собаками
Леди Гага с собаками
Фото: Getty Images

Сообщается, что ассистент Гаги выгуливал трех собак, две из которых похитили. Сейчас артистка находится в Риме на съемках и, как говорят инсайдеры, готова выплатить выкуп. Мужчина, который выгуливал питомцев находится в больнице в тяжелом состоянии, но врачи дают надежду на его восстановление.

Напомним, Леди Гага выступила на инаугурации Джо Байдена.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Леди Гага выпустила именное печенье Oreo: как оно выглядит Леди Гага снимется в боевике «Скоростной поезд» с Брэдом Питтом Леди Гага снялась обнаженной для кампейна своего косметического бренда: фото
Леди Гага
Реклама

Новости партнеров

Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 14:39Вкусно

Горячие блюда на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Сегодня, 12:13Вкусно

Лайфхак: как правильно варить креветки

Сегодня, 06:10Фаново

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 20:27Travel

5 крутых идей для путешествия по Украине на 8 Марта

Вчера, 17:47Вкусно

Рецепт капкейков с клубничной начинкой на 8 Марта

Вчера, 15:21Звездно

Григорию Чапкису – 91: все о четырех супругах знаменитого хореографа

Вчера, 15:08Вкусно

Меню на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Вчера, 14:50Звездно

ТОП-15 цитат Стива Джобса: "Работать нужно не 12 часов, а головой"

Вчера, 13:35Психо

Самые верные мужья по знаку зодиака

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 24 февраля: Близнецам нельзя рисковать, а Ракам нужно меньше мечтать

23 февраляПсихо

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

23 февраляЗвездно

Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек: Папа грозится отправить в бомжатскую школу

23 февраляВкусно

Готовим правильный рис для домашних суши и роллов

23 февраляЗвездно

Виктор Павлик признался беременной жене, что влюблен в известную певицу

22 февраляЗвездно

Сын госпитализированного Чапкиса не смог прилететь в Украину к отцу

22 февраляВкусно

Пироги и пирожки с капустой: 3 рецепта начинки

Новости партнеров

Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Колишній чоловік Аліни Гросу прокоментував розрив із зіркою
Колишній чоловік Аліни Гросу прокоментував розрив із зіркою
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Сочная горбуша жареная на сковороде: вкуснейший рецепт
Сочная горбуша жареная на сковороде: вкуснейший рецепт
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Ленивые голубцы с рисом капустой и фаршем в кастрюле
Ленивые голубцы с рисом капустой и фаршем в кастрюле
"Тупая овца": популярная блогерша рассказала правду о своем отце
"Тупая овца": популярная блогерша рассказала правду о своем отце
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять