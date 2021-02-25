Тяжело ранен помощник Леди Гаги, который выгуливал ее собак. Питомцев похитили и требуют выкуп

За домашних любимцев Гаги требуют 500 тысяч долларов

У знаменитой американской певицы Леди Гаги, которая повторила образ Аллы Пугачевой, похитили двух собак – французских бульдогов, а помощника, который их выгуливал, подстрелили – мужчина находится в тяжелом состоянии с несколькими пулевыми ранениями. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на личные источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в среду вечером, 24 февраля. Вооруженные бандиты напали на мужчину, который вышел на прогулку с собаками в Голливуде. Теперь за питомцев требуют выкуп в размере 500 тысяч долларов.

Леди Гага с собаками Фото: Getty Images

Сообщается, что ассистент Гаги выгуливал трех собак, две из которых похитили. Сейчас артистка находится в Риме на съемках и, как говорят инсайдеры, готова выплатить выкуп. Мужчина, который выгуливал питомцев находится в больнице в тяжелом состоянии, но врачи дают надежду на его восстановление.

Напомним, Леди Гага выступила на инаугурации Джо Байдена.

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