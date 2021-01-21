Где-то это мы уже видели: Леди Гага повторила наряд Аллы Пугачевой

В Сети сравнили наряды

Мы уже рассказывали, что инаугурация Джо Байдена стала самым обсуждаемым и модным событием года. Но, что могут сравнить Аллу Пугачеву и Леди Гагу такого точно никто не ожидал. Тем не менее, личный стилист Примадонны Алишер считает, что наряд американской певицы очень похож на тот, в котором ранее выступала Пугачева.

Стилист певицы опубликовал у себя в Instagram фото с выступления Аллы Борисовны в 2019-м году на ее юбилейном концерте в Кремле и снимок Леди Гаги на инаугурации Джо Байдена.

"Нет, ну а что? Мы с Аллой Борисовной были первыми!" – подписал Алишер фото.

Алла Пугачева и Леди Гага Фото: instagram.com/alishermusic

Подписчики отметили, что Алла Пугачева всегда выглядит стильно, другие заметили, что "птицы то у Аллы не было".

Напомним, что также на инаугурации Джо Байдена выступила Дженнифер Лопес.

Ранее мы рассказывали, что Кэти Перри выступила на концерте в честь инаугурации Джо Байдена.

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