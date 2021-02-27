Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Леди Гаге вернули похищенных собак. С ними все хорошо

Сегодня, 13:05

Французских бульдогов звезды привела в полицию некая женщина

На днях мы писали, что у Леди Гаги похитили двух собак – французских бульдогов, а помощника, который их выгуливал, подстрелили. Спустя несколько дней питомцев знаменитой артистки вернули – в полицию бульдогов привела женщина.

В полицейский участок Лос-Анджелеса пришла женщина, чье имя не оглашается. Она принесла собак, за возвращение которых Леди Гага обещала вознаграждение в размере 500 тысяч долларов, сообщает Associated Press.

Бульдоги Леди Гаги
Фото: instagram.com/ladygaga

"Личность женщины и точное место, где были обнаружены собаки, останутся конфиденциальными из-за активного уголовного расследования и в целях ее безопасности", — говорится в заявлении полиции.

Читайте также:
Где-то это мы уже видели: Леди Гага повторила наряд Аллы Пугачевой

Предположительно, женщина нашла животных на улице далеко от места похищения. В полиции отметили, что поиски грабителей продолжаются.

Ранее Леди Гага рассказала о проблемах с психикой из-за славы. Певица призналась, что думала о самоубийстве каждый день.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
У Ляшко умерла любимая собака Ника (фото) Собака с уникальным интеллектом продана за 39 тысяч долларов (фото) 25 собак, которых поймали на горячем в самый неподходящий момент (фото)
питомцы собака Леди Гага
Реклама

Новости партнеров

Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Популярные статьи

Вчера, 15:39Вкусно

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

Вчера, 15:06Здорово

Можно ли за три дня похудеть на 5 кг? Что об этом думает диетолог

Вчера, 06:02Психо

Гороскоп на сегодня 26 февраля: Раки станут перед выбором, а Львов ждет пассивный день

25 февраляЗвездно

Принц Уильям и Кейт Миддлтон возмущены поступком Меган Маркл и принца Гарри: "Это за гранью допустимого"

25 февраляЗвездно

Молодая супруга Петросяна о сравнении со Степаненко: "Это хамство!" (видео)

25 февраляВкусно

Горячие блюда на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

25 февраляЗвездно

Вдовец Легкоступовой решил продать наследство певицы, которое оценили в 38 миллионов гривен

25 февраляВкусно

Лайфхак: как правильно варить креветки

25 февраляЗвездно

Беременная супруга Виктора Павлика похвасталась новым автомобилем: фото

25 февраляФаново

Иверская икона Божией Матери: история, значение

25 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 25 февраля: Львам нельзя нервничать, а Девам – делать то, что им не свойственно

24 февраляTravel

5 крутых идей для путешествия по Украине на 8 Марта

24 февраляВкусно

Рецепт капкейков с клубничной начинкой на 8 Марта

24 февраляЗвездно

Григорию Чапкису – 91: все о четырех супругах знаменитого хореографа

24 февраляВкусно

Меню на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

24 февраляЗвездно

ТОП-15 цитат Стива Джобса: "Работать нужно не 12 часов, а головой"

Новости партнеров

Начиналось с почек: что произошло с Сергеем Бабкиным
Начиналось с почек: что произошло с Сергеем Бабкиным
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять