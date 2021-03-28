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ТОП-10 самых просматриваемых клипов Леди Гаги

Сегодня, 10:25

28 марта певица отмечает 35-летие

28 марта свое 35-летие празднует американская певица и актриса Леди Гага, которая выступила на инаугурации президента США Джо Байдена. Впервые эпатажную артистку мы увидели в 2009 году, когда вышли ее клипы Poker Face и Just Dance.

Предлагаем посмотреть, как поменялась Леди Гага и вспомнить ее самые популярные клипы – мы собрали ТОП-10 видео с наибольшим количеством просмотров в YouTube.

10. Born This Way (2011) – 277 млн

Клип в стиле фантастики и футуризма длится 7 минут, но это делает его еще интереснее. А Гага выглядит потрясающе-жутко.

9. Just Dance (2009) – 325 млн

Хит номер 1, который принес певице популярность. Эту песню все еще можно услышать на вечеринках. Были такие... до пандемии.

8. I'll Never Love Again (2018) – 331 млн

В этом клипе – кадры из фильма "Звезда родилась", в котором Гага снялась вместе с Брэдли Купером.

7. Judas (2011) – 376 млн

Самый классный, на наш взгляд, клип Леди Гаги, посвященный Иисусу и Иуде. Роль второго, кстати, исполнил известный актер Норман Ридус.

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6. Applause (2013) – 379 млн

Видео, переходящее из чб в цвет. В 2013 году песня Applause несколько недель занимала топовые строчки хит-парадов.

5. Telephone (2010) – 401 млн

А это – плод совместной работы Леди Гаги и Бейонсе. Очень драматично и красиво.

4. Alejandro (2010) – 442 млн

Еще одна визитная карточка Леди Гаги – клип на песню Alejandro. На самом деле, выглядит как мини-фильм.

3. Poker Face (2009) – 845 млн

Еще одна песня, с которой Гага начинала покорять слушателей. Здесь все, что нам нравится в клипах 2000-х.

2. Shallow (2018) – 1 млрд

Фильм "Звезда родилась" только укрепил статус звезды для Леди Гаги. Эта композиция стала саундтреком к картине.

1. Bad Romance (2009) – 1,3 млрд

Первое место досталось ну точно самой-самой популярной песне Леди Гаги – Bad romance. Только не говорите, что не знаете ее наизусть!

Спешим напомнить важную вещь: 28 марта Украина переходит на летнее время. Зачем переводить стрелки часов, куда их крутить, и кто это придумал, смотрите в новом выпуске YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь".

Ранее мы писали, что Леди Гага снялась обнаженной для кампейна своего косметического бренда.

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