Леди Гага выпустила именное печенье Oreo: как оно выглядит

Начинка нового Oreo – зеленая

Этот год не устает всех удивлять! Леди Гага в своем Instagram объявила о неожиданной коллаборации: певица выпустила собственную партию знаменитого печенья Oreo. На упаковке большими буквами написано ее имя, а сама вкусняшка тоже приобрела новый вид – печенье стало немного розовым с зеленой начинкой.

Оказалось, что коллаборация с Oreo посвящена новому альбому певицы Chromatica.

Скриншот: Lady Gaga Instagram

К сожалению, партия печенья выйдет в ограниченном количестве, как говорится limited edition. Скорее всего, их можно будет приобрести только в США.

Ранее мы сообщали, что Леди Гага снимется в боевике "Скоростной поезд" с Брэдом Питтом. Напомним, Леди Гага снялась обнаженной для кампейна своего косметического бренда.

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