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Всі квіти Рима: Леді Гага похвалилася розкішним подарунком від бойфренда

Сьогодні, 17:38

Сьогодні співачка святкує 35-річчя

Сьогодні Леді Гага святкує своє 35-річчя. З цього приводу ми згадували її найпопулярніші кліпи. Шанувальникам Гага показала, що їй подарував коханий.

В Instagram співачка опублікувала фото, на якому вона обіймає величезний букет квітів.

"Коли ваш бойфренд надсилає вам всі квіти Рима на ваш день народження. Я кохаю тебе, милий. Я не можу дочекатися, коли буду вдома з тобою і нашими собаками, це все, що мені потрібно", – написала зірка.

Фото: instagram.com/ladygaga

У лютому минулого року Леді Гага показала свого бойфренда – підприємця Майкла Поланські.

Леді Гага з Майклом Поланскі
Леді Гага з Майклом Поланскі
Фото: instagram.com/ladygaga/

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Нині Леді Гага в Римі, де знімають нову біографічну драму "Будинок Гуччі" Рідлі Скотта. Разом з нею в картині з'явиться Адам Драйвер. Знаменитості грають спадкоємця модного дому Gucci Мауріціо Гуччі та його екстравагантну дружину Патрицію Реджані.

Адам Драйвер і Леді Гага
Фото: instagram.com/ladygaga

А поки фільм в процесі створення, подивіться новий випуск шоу "Дід Панч та молодь", в якому пенсіонер-влогер розповідає, навіщо нам переходити на літній час і як це впливає на наше життя.

Раніше ми писали, що Леді Газі повернули її викрадених собак.

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