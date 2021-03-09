Все, что нужно знать о предстоящей "Грэмми-2021": от номинантов до скандалов

В этом году церемония обещает быть незабываемой

Меньше недели осталось до "Грэмми" – главной музыкальной премии, которая стоит в одном ряду по важности с "Оскаром", "Золотым глобусом" или Met Gala. Ежегодно премия отмечает выдающихся и знаковых артистов современности, хотя в этом году мероприятие пришлось отложить почти на два месяца из-за пандемии.

Но "Грэмми" уже на носу, и мы совсем скоро узнаем, кто из наших любимых артистов утащит награды домой. А пока делимся с вами всем, что известно о предстоящей церемонии: от претендентов на победу, до скандалов.

BTS, Билли Айлиш, Ариана Гранде на "Грэмми" Фото: Getty Images, instagram.com/billieeilish

Подробности церемонии

"Грэмми-2021" состоится 14 марта. Из-за вспышки коронавируса в Лос-Анджелесе, организаторы решили не проводить церемонию 31 января, как это было запланировано.

Местом проведения будет Стейплс-центр – громадный спортивный комплекс является неизменной локацией "Грэмми" начиная с 1971 года.

Ведущим "Грэмми" будет южноафриканский комик Тревор Ноа. До него ведущей церемонии на протяжении двух лет была певица Алиша Кис, у которой 15 наград "Грэмми".

Среди артистов, которые выступят на церемонии награждения: Cardi B, Дуа Липа, группа BTS, Билли Айлиш и Тейлор Свифт, Гарри Стайлс, рэпер DaBaby, Doja Cat, Миранда Ламберт, Крис Мартин, Megan Thee Stallion, Post Malone.

Дуа Липа Фото: instagram.com/dualipa

Украина на "Грэмми"?

Все верно – Украина в этом году причастна к престижной премии. Среди номинантов в категории "Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа" – альбом саундтреков для фильма Netflix "Евровидение: Сага об огне". А в его записи приняла участие украинская певица Джамала!

Джамала Фото: YouTube

Кто номинирован?

Среди претендентов на награды в этом году Билли Айлиш, Леди Гага, Тейлор Свифт, Дуа Липа, Джастин Бибер.

Рекордсменкой по количеству номинаций в этом году стала Бейонсе. Артистка представлена в девяти категориях за свой визуальный альбом Black is King, который вышел на Disney+ прошлым летом. При этом Бейонсе уже имеет внушительное число побед на "Грэмми": у нее 24 статуэтки, что помещает ее на восьмое место в рейтинге рекордов по количеству наград.

Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce

Историческим моментом "Грэмми-2021" стало то, что популярная k-pop группа BTS будет бороться за победу в значимой категории "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой". Это престижная номинация, где конкурентами группы стали такие иконы сцены, как Джастин Бибер, Леди Гага, Ариана Гранде, Тейлор Свифт и другие. BTS уже были номинированы на "Грэмми", но, скажем так, не в значимой категории ("Лучшее визуальное оформление").

BTS на "Грэмми" Фото: Getty Images

Скандалы вокруг "Грэмми-2021"

В последние годы, как и "Оскар", премию "Грэмми" начали критиковать не только зрители, но и сами артисты. Конечно же, большинство нападок были вызваны именно дискриминацией – гендерной или этнической. В прошлом году рэпер Tyler, The Creator обвинил организаторов в расизме при распределении номинантов в категории "Современная городская музыка". До этого возник "гендерный скандал": все потому, что процент женщин-музыкантов в номинациях был очень маленьким, поскольку на первом плане были преимущественно мужчины.

В этом году канадский поп-певец The Weeknd решил не сдерживать чувств. Артиста расстроило, что он не попал ни в одну из номинаций в этом году. В итоге он заявил, что организаторы премии погрязли в коррупции.

"Грэмми" продолжает оставаться коррумпированной. Вы ответите передо мной, моими фанами и индустрией за отсутствие честности", – смело написал The Weeknd.

После заявления The Weeknd к критике присоединилась и певица Холзи. Организаторы премии прошли мимо ее нового альбома Maniac, что побудило артистку высказаться.

"Грэмми — неуловимый процесс. Зачастую речь идет о частных выступлениях за кулисами, правильных знакомствах, рекламе через сарафанное радио, правильных рукопожатиях и взятках", – заявила Холзи.

Певица Холзи

При всем этом, стоит отметить, что критика не прошла зря. В номинациях на "Грэмми" в этом году можно увидеть намного больше женщин-музыкантов, чем раньше.

Итак, номинанты на "Грэмми-2021" в основных категориях:

Запись года

Black Parade — Бейонсе

Colors — Black Pumas

Rockstar — DaBaby Featuring Roddy Ricch

Say So — Doja Cat

Everything I Wanted — Билли Айлиш

Don'T Start Now — Дуа Липа

Circles — Post Malone

Savage — Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Альбом года

Chilombo — Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition) — Black Pumas

Everyday Life — Coldplay

Djesse Vol.3 — Jacob Collier

Women in Music Pt. III — HAIM

Future Nostalgia — Дуа Липа

Hollywood’s Bleeding — Post Malone

Folklore — Тейлор Свифт

Песня года

Black Parade — Бейонсе

The Box — Roddy Ricch

Cardigan — Тейлор Свифт

Circles — Post Malone

Don'T Start Now — Дуа Липа

Everything I Wanted — Билли Айлиш

I Can’t Breathe — H.E.R.

If the World Was Ending — JP Saxe Featuring Julia Michaels

Лучший новый артист

Ингрид Эндресс

Phoebe Bridgers

Фиби Бриджерс

Ноа Сайрус

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Лучший электронный альбом

Kick — I Arca

Planet’s Mad — Baauer

Energy — Disclosure

Bubba — Kaytranada

Good Faith — Madeon

Лучший рэп-альбом

Black Habits — D Smoke

Alfredo — Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony — Jay Electronica

King’s Disease — Nas

The Allegory Royce — Royce Da 5’9"

Лучшая рок-песня

Киото — Фиби Бриджерс

Lost in yesterday — Tame Impala

Not — Big Thief

Shameika — Фиона Эппл

Stay High — Бриттани Ховард

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой

Un Dia (One Day) – J Balvin, Дуа Липа, Bad Bunny & Tainy

Intentions – Джастин Бибер, рэпер Куэйво

Dynamite – BTS

Rain on Me – Леди Гага и Ариана Гранде

Exile – Тейлор Свифт, Боб Ивэр

Ранее были объявлены победители второй по важности после "Оскара" премии – "Золотого глобуса".

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