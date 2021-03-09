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Все, что нужно знать о предстоящей "Грэмми-2021": от номинантов до скандалов

Сегодня, 14:35

В этом году церемония обещает быть незабываемой

Меньше недели осталось до "Грэмми" – главной музыкальной премии, которая стоит в одном ряду по важности с "Оскаром", "Золотым глобусом" или Met Gala. Ежегодно премия отмечает выдающихся и знаковых артистов современности, хотя в этом году мероприятие пришлось отложить почти на два месяца из-за пандемии.

Но "Грэмми" уже на носу, и мы совсем скоро узнаем, кто из наших любимых артистов утащит награды домой. А пока делимся с вами всем, что известно о предстоящей церемонии: от претендентов на победу, до скандалов.

BTS, Билли Айлиш, Ариана Гранде на "Грэмми"
BTS, Билли Айлиш, Ариана Гранде на "Грэмми"
Фото: Getty Images, instagram.com/billieeilish

Подробности церемонии

"Грэмми-2021" состоится 14 марта. Из-за вспышки коронавируса в Лос-Анджелесе, организаторы решили не проводить церемонию 31 января, как это было запланировано.

Местом проведения будет Стейплс-центр – громадный спортивный комплекс является неизменной локацией "Грэмми" начиная с 1971 года.

Ведущим "Грэмми" будет южноафриканский комик Тревор Ноа. До него ведущей церемонии на протяжении двух лет была певица Алиша Кис, у которой 15 наград "Грэмми".

Среди артистов, которые выступят на церемонии награждения: Cardi B, Дуа Липа, группа BTS, Билли Айлиш и Тейлор Свифт, Гарри Стайлс, рэпер DaBaby, Doja Cat, Миранда Ламберт, Крис Мартин, Megan Thee Stallion, Post Malone.

Дуа Липа
Дуа Липа
Фото: instagram.com/dualipa

Украина на "Грэмми"?

Все верно – Украина в этом году причастна к престижной премии. Среди номинантов в категории "Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа" – альбом саундтреков для фильма Netflix "Евровидение: Сага об огне". А в его записи приняла участие украинская певица Джамала!

Джамала
Джамала
Фото: YouTube

Кто номинирован?

Среди претендентов на награды в этом году Билли Айлиш, Леди Гага, Тейлор Свифт, Дуа Липа, Джастин Бибер.

Рекордсменкой по количеству номинаций в этом году стала Бейонсе. Артистка представлена в девяти категориях за свой визуальный альбом Black is King, который вышел на Disney+ прошлым летом. При этом Бейонсе уже имеет внушительное число побед на "Грэмми": у нее 24 статуэтки, что помещает ее на восьмое место в рейтинге рекордов по количеству наград.

Бейонсе
Бейонсе
Фото: instagram.com/beyonce

Историческим моментом "Грэмми-2021" стало то, что популярная k-pop группа BTS будет бороться за победу в значимой категории "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой". Это престижная номинация, где конкурентами группы стали такие иконы сцены, как Джастин Бибер, Леди Гага, Ариана Гранде, Тейлор Свифт и другие. BTS уже были номинированы на "Грэмми", но, скажем так, не в значимой категории ("Лучшее визуальное оформление").

BTS на "Грэмми"
BTS на "Грэмми"
Фото: Getty Images

Скандалы вокруг "Грэмми-2021"

В последние годы, как и "Оскар", премию "Грэмми" начали критиковать не только зрители, но и сами артисты. Конечно же, большинство нападок были вызваны именно дискриминацией – гендерной или этнической. В прошлом году рэпер Tyler, The Creator обвинил организаторов в расизме при распределении номинантов в категории "Современная городская музыка". До этого возник "гендерный скандал": все потому, что процент женщин-музыкантов в номинациях был очень маленьким, поскольку на первом плане были преимущественно мужчины.

В этом году канадский поп-певец The Weeknd решил не сдерживать чувств. Артиста расстроило, что он не попал ни в одну из номинаций в этом году. В итоге он заявил, что организаторы премии погрязли в коррупции.

"Грэмми" продолжает оставаться коррумпированной. Вы ответите передо мной, моими фанами и индустрией за отсутствие честности", – смело написал The Weeknd.

После заявления The Weeknd к критике присоединилась и певица Холзи. Организаторы премии прошли мимо ее нового альбома Maniac, что побудило артистку высказаться.

"Грэмми — неуловимый процесс. Зачастую речь идет о частных выступлениях за кулисами, правильных знакомствах, рекламе через сарафанное радио, правильных рукопожатиях и взятках", – заявила Холзи.

Певица Холзи
Певица Холзи

При всем этом, стоит отметить, что критика не прошла зря. В номинациях на "Грэмми" в этом году можно увидеть намного больше женщин-музыкантов, чем раньше.

Итак, номинанты на "Грэмми-2021" в основных категориях:

Запись года

  • Black Parade — Бейонсе
  • Colors — Black Pumas
  • Rockstar — DaBaby Featuring Roddy Ricch
  • Say So — Doja Cat
  • Everything I Wanted — Билли Айлиш
  • Don'T Start Now — Дуа Липа
  • Circles — Post Malone
  • Savage — Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Альбом года

  • Chilombo — Jhené Aiko
  • Black Pumas (Deluxe Edition) — Black Pumas
  • Everyday Life — Coldplay
  • Djesse Vol.3 — Jacob Collier
  • Women in Music Pt. III — HAIM
  • Future Nostalgia — Дуа Липа
  • Hollywood’s Bleeding — Post Malone
  • Folklore — Тейлор Свифт

Песня года

  • Black Parade — Бейонсе
  • The Box — Roddy Ricch
  • Cardigan — Тейлор Свифт
  • Circles — Post Malone
  • Don'T Start Now — Дуа Липа
  • Everything I Wanted — Билли Айлиш
  • I Can’t Breathe — H.E.R.
  • If the World Was Ending — JP Saxe Featuring Julia Michaels

Лучший новый артист

  • Ингрид Эндресс
  • Phoebe Bridgers
  • Фиби Бриджерс
  • Ноа Сайрус
  • D Smoke
  • Doja Cat
  • Kaytranada
  • Megan Thee Stallion

Лучший электронный альбом

  • Kick — I Arca
  • Planet’s Mad — Baauer
  • Energy — Disclosure
  • Bubba — Kaytranada
  • Good Faith — Madeon

Лучший рэп-альбом

  • Black Habits — D Smoke
  • Alfredo — Freddie Gibbs & The Alchemist
  • A Written Testimony — Jay Electronica
  • King’s Disease — Nas
  • The Allegory Royce — Royce Da 5’9"

Лучшая рок-песня

  • Киото — Фиби Бриджерс
  • Lost in yesterday — Tame Impala
  • Not — Big Thief
  • Shameika — Фиона Эппл
  • Stay High — Бриттани Ховард

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой

  • Un Dia (One Day) – J Balvin, Дуа Липа, Bad Bunny & Tainy
  • Intentions – Джастин Бибер, рэпер Куэйво
  • Dynamite – BTS
  • Rain on Me – Леди Гага и Ариана Гранде
  • Exile – Тейлор Свифт, Боб Ивэр

Ранее были объявлены победители второй по важности после "Оскара" премии – "Золотого глобуса".

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