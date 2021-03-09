Все, що потрібно знати про майбутню "Греммі-2021": від номінантів до скандалів

Цього року церемонія обіцяє бути незабутньою

Менше тижня залишилося до "Греммі" – головної музичної премії, яка за важливістю співставна з "Оскаром", "Золотим глобусом" або Met Gala. Щорічно премія відзначає видатних і знакових артистів сучасності, хоча цього року захід довелося відкласти майже на два місяці через пандемію.

Але "Греммі" вже на носі, і ми зовсім скоро дізнаємося, хто з наших улюблених артистів забере нагороди додому. А поки ділимося з вами всім, що відомо про майбутню церемонію: від претендентів на перемогу, до скандалів.

BTS, Біллі Айлиш, Аріана Гранде на "Греммі" Фото: Getty Images, instagram.com/billieeilish

Подробиці церемонії

"Греммі-2021" відбудеться 14 березня. Через спалах коронавірусу в Лос-Анджелесі, організатори вирішили не проводити церемонію 31 січня, як це було заплановано.

Місцем проведення буде Стейплс-центр – величезний спортивний комплекс є незмінною локацією "Греммі" починаючи з 1971 року.

Ведучим"Греммі" буде південноафриканський комік Тревор Ноа. До нього ведучою церемонії протягом двох років була співачка Аліша Кіс, у якій 15 нагород "Греммі".

Серед артистів, які виступатимуть на церемонії нагородження: Cardi B, Дуа Ліпа, група BTS, Біллі Айліш і Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлс, репер DaBaby, Doja Cat, Міранда Ламберт, Кріс Мартін, Megan Thee Stallion, Post Malone.

Дуа Ліпа Фото: instagram.com/dualipa

Україна на "Греммі"?

Все вірно – Україна цього року причетна до престижної премії. Серед номінантів у категорії "Найкращий збірник саундтреків для візуальних медіа" – альбом саундтреків для фільму Netflix "Євробачення: Сага про вогонь". А в його запису взяла участь українська співачка Джамала!

Джамала Фото: YouTube

Хто номінований?

Серед претендентів на нагороди в цьому році Біллі Айліш, Леді Гага, Тейлор Свіфт, Дуа Липа, Джастін Бібер.

Рекордсменкою за кількістю номінацій цього року стала Бейонсе. Артистка представлена у дев'яти категоріях за свій візуальний альбом Black is King, який вийшов на Disney + минулого літа. Разом з тим, Бейонсе вже має значну кількість перемог на "Греммі": у неї 24 статуетки, що ставить ї на восьме місце у рейтингу рекордів за кількістю нагород.

Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce

Історичним моментом "Греммі-2021" стало те, що популярна k-pop група BTS буде боротися за перемогу у важлиій категорії "Найкраще поп-виконання дуетом/групою" . Це престижна номінація, де конкурентами групи стали такі ікони сцени, як Джастін Бібер, Леді Гага, Аріана Гранде, Тейлор Свіфт та інші. BTS вже були номіновані на "Греммі", але, скажімо так, не у значущій категорії ("Найкраще візуальне оформлення").

BTS на "Греммі" Фото: Getty Images

Скандали навколо "Греммі-2021"

Останніми роками, як і "Оскар", премію "Греммі" почали критикувати не лише глядачі, але і самі артисти. Звичайно ж, більшість нападок були викликані саме дискримінацією – гендерною чи етнічною. Минулого року репер Tyler, The Creator звинуватив організаторів у расизмі під час розподілу номінантів у категорії "Сучасна міська музика". До цього виник "гендерний скандал": все тому, що відсоток жінок-музикантів у номінаціях був дуже маленьким, оскільки на першому плані були переважно чоловіки.

Цього року канадський поп-співак The Weeknd вирішив не стримувати почуттів. Артиста засмутило, що він не потрапив до жодної з номінацій цьогоріч. Зрештою він заявив, що організатори премії погрузли в корупції.

"Греммі" продовжує залишатися корумпованою. Ви будет відповідати переді мною, моїми фанами та індустрією за відсутність чесності", – сміливо написав The Weeknd.

Після заяви The Weeknd до критики приєдналася і співачка Холзен. Організатори премії залишили без уваги її новий альбом Maniac, що спонукало артистку висловитися.

"Греммі – невловимий процес. Найчастіше мова йде про приватні виступи за лаштунками, правильні знайомства, рекламу через сарафанне радіо, правильні рукостискання і хабарі", – заявила Холзен.

Разом з тим, варто зазначити, що критика не минула даремно. У номінаціях на "Греммі" цього року можна побачити набагато більше жінок-музикантів, ніж раніше.

Отже, номінанти на "Греммі-2021" у головних категоріях:

Запис року

Black Parade – Бейонсе

Colors – Black Pumas

Rockstar – DaBaby Featuring Roddy Ricch

Say So – Doja Cat

Everything I Wanted – Біллі Айліш

Don'T Start Now – Дуа Липа

Circles – Post Malone

Savage – Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Альбом року

Chilombo – Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition) – Black Pumas

Everyday Life – Coldplay

Djesse Vol.3 – Jacob Collier

Women in Music Pt. III – HAIM

Future Nostalgia – Дуа Липа

Hollywood's Bleeding – Post Malone

Folklore – Тейлор Свіфт

Пісня року

Black Parade – Бейонсе

The Box – Roddy Ricch

Cardigan – Тейлор Свіфт

Circles – Post Malone

Don'T Start Now – Дуа Липа

Everything I Wanted – Біллі Айліш

I Can not Breathe – H.E.R.

If the World Was Ending – JP Saxe Featuring Julia Michaels

Найкращий новий артист

Інгрід Ендресс

Phoebe Bridgers

Фібі Бріджерс

Ноа Сайрус

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Найкращий електронний альбом

Kick – I Arca

Planet's Mad – Baauer

Energy – Disclosure

Bubba – Kaytranada

Good Faith – Madeon

Найкращий реп-альбом

Black Habits – D Smoke

Alfredo – Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony – Jay Electronica

King's Disease – Nas

The Allegory Royce – Royce Da 5'9 "

Найкраща рок-пісня

Кіото – Фібі Бріджерс

Lost in yesterday – Tame Impala

Not – Big Thief

Shameika – Фіона Еппл

Stay High – Бріттані Ховард

Найкраще поп-виконання дуетом або групою

Un Dia (One Day) – J Balvin, Дуа Ліпа, Bad Bunny & Tainy

Intentions – Джастін Бібер, репер Куейво

Dynamite – BTS

Rain on Me – Леді Гага і Аріана Гранде

Exile – Тейлор Свіфт, Боб Івер

Раніше були оголошені переможці другої за важливістю після "Оскара" премії – "Золотого глобуса".

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