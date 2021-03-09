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Все, що потрібно знати про майбутню "Греммі-2021": від номінантів до скандалів

Сьогодні, 14:35

Цього року церемонія обіцяє бути незабутньою

Менше тижня залишилося до "Греммі" – головної музичної премії, яка за важливістю співставна з "Оскаром", "Золотим глобусом" або Met Gala. Щорічно премія відзначає видатних і знакових артистів сучасності, хоча цього року захід довелося відкласти майже на два місяці через пандемію.

Але "Греммі" вже на носі, і ми зовсім скоро дізнаємося, хто з наших улюблених артистів забере нагороди додому. А поки ділимося з вами всім, що відомо про майбутню церемонію: від претендентів на перемогу, до скандалів.

BTS, Біллі Айлиш, Аріана Гранде на "Греммі"
BTS, Біллі Айлиш, Аріана Гранде на "Греммі"
Фото: Getty Images, instagram.com/billieeilish

Подробиці церемонії

"Греммі-2021" відбудеться 14 березня. Через спалах коронавірусу в Лос-Анджелесі, організатори вирішили не проводити церемонію 31 січня, як це було заплановано.

Місцем проведення буде Стейплс-центр – величезний спортивний комплекс є незмінною локацією "Греммі" починаючи з 1971 року.

Ведучим"Греммі" буде південноафриканський комік Тревор Ноа. До нього ведучою церемонії протягом двох років була співачка Аліша Кіс, у якій 15 нагород "Греммі".

Серед артистів, які виступатимуть на церемонії нагородження: Cardi B, Дуа Ліпа, група BTS, Біллі Айліш і Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлс, репер DaBaby, Doja Cat, Міранда Ламберт, Кріс Мартін, Megan Thee Stallion, Post Malone.

Дуа Ліпа
Дуа Ліпа
Фото: instagram.com/dualipa

Україна на "Греммі"?

Все вірно – Україна цього року причетна до престижної премії. Серед номінантів у категорії "Найкращий збірник саундтреків для візуальних медіа" – альбом саундтреків для фільму Netflix "Євробачення: Сага про вогонь". А в його запису взяла участь українська співачка Джамала!

Джамала
Джамала
Фото: YouTube

Хто номінований?

Серед претендентів на нагороди в цьому році Біллі Айліш, Леді Гага, Тейлор Свіфт, Дуа Липа, Джастін Бібер.

Рекордсменкою за кількістю номінацій цього року стала Бейонсе. Артистка представлена у дев'яти категоріях за свій візуальний альбом Black is King, який вийшов на Disney + минулого літа. Разом з тим, Бейонсе вже має значну кількість перемог на "Греммі": у неї 24 статуетки, що ставить ї на восьме місце у рейтингу рекордів за кількістю нагород.

Бейонсе
Бейонсе
Фото: instagram.com/beyonce

Історичним моментом "Греммі-2021" стало те, що популярна k-pop група BTS буде боротися за перемогу у важлиій категорії "Найкраще поп-виконання дуетом/групою" . Це престижна номінація, де конкурентами групи стали такі ікони сцени, як Джастін Бібер, Леді Гага, Аріана Гранде, Тейлор Свіфт та інші. BTS вже були номіновані на "Греммі", але, скажімо так, не у значущій категорії ("Найкраще візуальне оформлення").

BTS на "Греммі"
BTS на "Греммі"
Фото: Getty Images

Скандали навколо "Греммі-2021"

Останніми роками, як і "Оскар", премію "Греммі" почали критикувати не лише глядачі, але і самі артисти. Звичайно ж, більшість нападок були викликані саме дискримінацією – гендерною чи етнічною. Минулого року репер Tyler, The Creator звинуватив організаторів у расизмі під час розподілу номінантів у категорії "Сучасна міська музика". До цього виник "гендерний скандал": все тому, що відсоток жінок-музикантів у номінаціях був дуже маленьким, оскільки на першому плані були переважно чоловіки.

Цього року канадський поп-співак The Weeknd вирішив не стримувати почуттів. Артиста засмутило, що він не потрапив до жодної з номінацій цьогоріч. Зрештою він заявив, що організатори премії погрузли в корупції.

"Греммі" продовжує залишатися корумпованою. Ви будет відповідати переді мною, моїми фанами та індустрією за відсутність чесності", – сміливо написав The Weeknd.

Після заяви The Weeknd до критики приєдналася і співачка Холзен. Організатори премії залишили без уваги її новий альбом Maniac, що спонукало артистку висловитися.

"Греммі – невловимий процес. Найчастіше мова йде про приватні виступи за лаштунками, правильні знайомства, рекламу через сарафанне радіо, правильні рукостискання і хабарі", – заявила Холзен.

Разом з тим, варто зазначити, що критика не минула даремно. У номінаціях на "Греммі" цього року можна побачити набагато більше жінок-музикантів, ніж раніше.

Отже, номінанти на "Греммі-2021" у головних категоріях:

Запис року

  • Black Parade – Бейонсе
  • Colors – Black Pumas
  • Rockstar – DaBaby Featuring Roddy Ricch
  • Say So – Doja Cat
  • Everything I Wanted – Біллі Айліш
  • Don'T Start Now – Дуа Липа
  • Circles – Post Malone
  • Savage – Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Альбом року

  • Chilombo – Jhené Aiko
  • Black Pumas (Deluxe Edition) – Black Pumas
  • Everyday Life – Coldplay
  • Djesse Vol.3 – Jacob Collier
  • Women in Music Pt. III – HAIM
  • Future Nostalgia – Дуа Липа
  • Hollywood's Bleeding – Post Malone
  • Folklore – Тейлор Свіфт

Пісня року

  • Black Parade – Бейонсе
  • The Box – Roddy Ricch
  • Cardigan – Тейлор Свіфт
  • Circles – Post Malone
  • Don'T Start Now – Дуа Липа
  • Everything I Wanted – Біллі Айліш
  • I Can not Breathe – H.E.R.
  • If the World Was Ending – JP Saxe Featuring Julia Michaels

Найкращий новий артист

  • Інгрід Ендресс
  • Phoebe Bridgers
  • Фібі Бріджерс
  • Ноа Сайрус
  • D Smoke
  • Doja Cat
  • Kaytranada
  • Megan Thee Stallion

Найкращий електронний альбом

  • Kick – I Arca
  • Planet's Mad – Baauer
  • Energy – Disclosure
  • Bubba – Kaytranada
  • Good Faith – Madeon

Найкращий реп-альбом

  • Black Habits – D Smoke
  • Alfredo – Freddie Gibbs & The Alchemist
  • A Written Testimony – Jay Electronica
  • King's Disease – Nas
  • The Allegory Royce – Royce Da 5'9 "

Найкраща рок-пісня

  • Кіото – Фібі Бріджерс
  • Lost in yesterday – Tame Impala
  • Not – Big Thief
  • Shameika – Фіона Еппл
  • Stay High – Бріттані Ховард

Найкраще поп-виконання дуетом або групою

  • Un Dia (One Day) – J Balvin, Дуа Ліпа, Bad Bunny & Tainy
  • Intentions – Джастін Бібер, репер Куейво
  • Dynamite – BTS
  • Rain on Me – Леді Гага і Аріана Гранде
  • Exile – Тейлор Свіфт, Боб Івер

Раніше були оголошені переможці другої за важливістю після "Оскара" премії – "Золотого глобуса".

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