Все, що потрібно знати про майбутню "Греммі-2021": від номінантів до скандалів
Цього року церемонія обіцяє бути незабутньою
Менше тижня залишилося до "Греммі" – головної музичної премії, яка за важливістю співставна з "Оскаром", "Золотим глобусом" або Met Gala. Щорічно премія відзначає видатних і знакових артистів сучасності, хоча цього року захід довелося відкласти майже на два місяці через пандемію.
Але "Греммі" вже на носі, і ми зовсім скоро дізнаємося, хто з наших улюблених артистів забере нагороди додому. А поки ділимося з вами всім, що відомо про майбутню церемонію: від претендентів на перемогу, до скандалів.
"Греммі-2021" відбудеться 14 березня. Через спалах коронавірусу в Лос-Анджелесі, організатори вирішили не проводити церемонію 31 січня, як це було заплановано.
Місцем проведення буде Стейплс-центр – величезний спортивний комплекс є незмінною локацією "Греммі" починаючи з 1971 року.
Ведучим"Греммі" буде південноафриканський комік Тревор Ноа. До нього ведучою церемонії протягом двох років була співачка Аліша Кіс, у якій 15 нагород "Греммі".
Серед артистів, які виступатимуть на церемонії нагородження: Cardi B, Дуа Ліпа, група BTS, Біллі Айліш і Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлс, репер DaBaby, Doja Cat, Міранда Ламберт, Кріс Мартін, Megan Thee Stallion, Post Malone.
Все вірно – Україна цього року причетна до престижної премії. Серед номінантів у категорії "Найкращий збірник саундтреків для візуальних медіа" – альбом саундтреків для фільму Netflix "Євробачення: Сага про вогонь". А в його запису взяла участь українська співачка Джамала!
Серед претендентів на нагороди в цьому році Біллі Айліш, Леді Гага, Тейлор Свіфт, Дуа Липа, Джастін Бібер.
Рекордсменкою за кількістю номінацій цього року стала Бейонсе. Артистка представлена у дев'яти категоріях за свій візуальний альбом Black is King, який вийшов на Disney + минулого літа. Разом з тим, Бейонсе вже має значну кількість перемог на "Греммі": у неї 24 статуетки, що ставить ї на восьме місце у рейтингу рекордів за кількістю нагород.
Історичним моментом "Греммі-2021" стало те, що популярна k-pop група BTS буде боротися за перемогу у важлиій категорії "Найкраще поп-виконання дуетом/групою" . Це престижна номінація, де конкурентами групи стали такі ікони сцени, як Джастін Бібер, Леді Гага, Аріана Гранде, Тейлор Свіфт та інші. BTS вже були номіновані на "Греммі", але, скажімо так, не у значущій категорії ("Найкраще візуальне оформлення").
Останніми роками, як і "Оскар", премію "Греммі" почали критикувати не лише глядачі, але і самі артисти. Звичайно ж, більшість нападок були викликані саме дискримінацією – гендерною чи етнічною. Минулого року репер Tyler, The Creator звинуватив організаторів у расизмі під час розподілу номінантів у категорії "Сучасна міська музика". До цього виник "гендерний скандал": все тому, що відсоток жінок-музикантів у номінаціях був дуже маленьким, оскільки на першому плані були переважно чоловіки.
Цього року канадський поп-співак The Weeknd вирішив не стримувати почуттів. Артиста засмутило, що він не потрапив до жодної з номінацій цьогоріч. Зрештою він заявив, що організатори премії погрузли в корупції.
"Греммі" продовжує залишатися корумпованою. Ви будет відповідати переді мною, моїми фанами та індустрією за відсутність чесності", – сміливо написав The Weeknd.
Після заяви The Weeknd до критики приєдналася і співачка Холзен. Організатори премії залишили без уваги її новий альбом Maniac, що спонукало артистку висловитися.
"Греммі – невловимий процес. Найчастіше мова йде про приватні виступи за лаштунками, правильні знайомства, рекламу через сарафанне радіо, правильні рукостискання і хабарі", – заявила Холзен.
Разом з тим, варто зазначити, що критика не минула даремно. У номінаціях на "Греммі" цього року можна побачити набагато більше жінок-музикантів, ніж раніше.
Отже, номінанти на "Греммі-2021" у головних категоріях:
Запис року
- Black Parade – Бейонсе
- Colors – Black Pumas
- Rockstar – DaBaby Featuring Roddy Ricch
- Say So – Doja Cat
- Everything I Wanted – Біллі Айліш
- Don'T Start Now – Дуа Липа
- Circles – Post Malone
- Savage – Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé
Альбом року
- Chilombo – Jhené Aiko
- Black Pumas (Deluxe Edition) – Black Pumas
- Everyday Life – Coldplay
- Djesse Vol.3 – Jacob Collier
- Women in Music Pt. III – HAIM
- Future Nostalgia – Дуа Липа
- Hollywood's Bleeding – Post Malone
- Folklore – Тейлор Свіфт
Пісня року
- Black Parade – Бейонсе
- The Box – Roddy Ricch
- Cardigan – Тейлор Свіфт
- Circles – Post Malone
- Don'T Start Now – Дуа Липа
- Everything I Wanted – Біллі Айліш
- I Can not Breathe – H.E.R.
- If the World Was Ending – JP Saxe Featuring Julia Michaels
Найкращий новий артист
- Інгрід Ендресс
- Phoebe Bridgers
- Фібі Бріджерс
- Ноа Сайрус
- D Smoke
- Doja Cat
- Kaytranada
- Megan Thee Stallion
Найкращий електронний альбом
- Kick – I Arca
- Planet's Mad – Baauer
- Energy – Disclosure
- Bubba – Kaytranada
- Good Faith – Madeon
Найкращий реп-альбом
- Black Habits – D Smoke
- Alfredo – Freddie Gibbs & The Alchemist
- A Written Testimony – Jay Electronica
- King's Disease – Nas
- The Allegory Royce – Royce Da 5'9 "
Найкраща рок-пісня
- Кіото – Фібі Бріджерс
- Lost in yesterday – Tame Impala
- Not – Big Thief
- Shameika – Фіона Еппл
- Stay High – Бріттані Ховард
Найкраще поп-виконання дуетом або групою
- Un Dia (One Day) – J Balvin, Дуа Ліпа, Bad Bunny & Tainy
- Intentions – Джастін Бібер, репер Куейво
- Dynamite – BTS
- Rain on Me – Леді Гага і Аріана Гранде
- Exile – Тейлор Свіфт, Боб Івер
Раніше були оголошені переможці другої за важливістю після "Оскара" премії – "Золотого глобуса".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше