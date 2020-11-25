The Weeknd обвинил организаторов "Грэмми" в коррупции: что произошло

Артист не пошел на ультиматум, который ему поставили организаторы

Только стали известны имена номинантов на премию "Грэмми-2021", как разразился скандал. Популярный канадский поп-певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) заявил, что организаторы премии погрязли в коррупции.

Причиной столь эпатажного заявления стал тот факт, что популярный певец не попал ни в одну номинацию в этом году.

The Weeknd обвинил организаторов "Грэмми" в коррупции Фото: instagram.com/theweeknd

Об этом он и написал в своем Twitter-аккаунте, потребовав от Национальной академии искусства и науки звукозаписи "прояснить ситуацию".

"Грэмми" продолжает оставаться коррумпированной", – написал The Weeknd.

Но конфликт имеет любопытную предысторию. Как сообщает издание TMZ, ссылаясь на источники, со стороны руководства премии певцу были даны рекомендации. Он должен был отказаться от выступления 8 февраля на Супербоуле, а выступить на концерте, посвященном вручению "Грэмми", который состоится 1 февраля. Но The Weeknd проигнорировал это и выбрал Супербоул. Согласно слухам, поэтому певец и был лишен руководством премии каких-либо номинаций.

Отметим, что среди номинантов на "Грэмми" в категории "Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа" – альбом саундтреков для фильма Netflix "Евровидение: Сага об огне". В его записи приняла украинская певица Джамала. А Бейонсе, Тейлор Свифт, Дуа Липа и рэпер Roddy Ricch стали лидерами по количеству номинаций. Церемония вручения "Грэмми-2021" состоится 31 января.

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