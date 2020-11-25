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Джамала и другие артисты записали альбом для фильма о "Евровидении". Его номинировали на "Грэмми"

Сегодня, 10:21

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Были объявлены номинанты на премию "Грэмми-2021", среди которых в категории "Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа" – альбом саундтреков для фильма Netflix "Евровидение: Сага об огне". Об этом стало известно на официальной странице "Грэмми" в Twitter.

В записи одного из главных саундтреков принимала участие украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала!

Артистка уже успела отреагировать на это важное событие в своем Instagram-профиле.

"Мой голос звучит не только в видео-отрывке, который вы видите, но и лидирует во всех припевах и еще в одном сольном куске! Все мои интерпретации утверждались музыкальными продюсерами Netflix по видеосвязи с Лос-Анджелесом! Знали бы вы, какую колоссальную работу было проведено по созданию попурри, счастлива, что принимала активное участие в этом. Держим кулачки! Очень счастлива за всю команду!" – написала Джамала.

Альбом саундтреков к фильму был выпущен в цифровом формате 26 июня, а релиз на компакт-диске – 21 августа 2020 года.

Отметим, что ранее украинская пианистка Надежда Шпаченко получила "Грэмми". Мы также писали, что Билли Айлиш взяла главные номинации "Грэмми-2020".

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