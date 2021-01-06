Не только "Грэмми": какие фильмы, премии и фестивали перенесли из-за пандемии

Узнайте новые даты премьер фильмов и проведения крупных мероприятий

Сегодня стало известно, что церемонию награждения престижной музыкальной премией "Грэмми" перенесли с конца января на 14 марта этого года. И, как вы уже поняли, причина всему – пандемия COVID-19, которая пока не собирается отступать.

Сегодня.Lifestyle собрали все кинопремьеры, фестивали, церемонии вручения премий и другие культурные мероприятия, которые были перенесены из-за распространения COVID-19.

Фильмы

Премьеры многих фильмов должны были состоятся еще в 2020 году, но пандемия внесла коррективы и теперь некоторые киноновинки мы увидим не просто в этом году, а даже в следующем и еще через несколько лет.

"Не время умирать"

Фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" должен был выйти на экраны еще в ноябре 2020 года, однако премьера была перенесена на апрель этого года.

Кадр из фильма "Не время умирать" Фото: Скриншот из YouTube

"Матрица"

Премьера четвертого фильма серии "Матрица" с Киану Ривзом вместо 21 мая 2021 года перенесен на целый год вперед – 1 апреля 2022 года.

Кадр из фильма "Матрица" Фото: YouTube

"Аватар"

Фильм "Аватар-2" выйдет в конце 2022 года, "Аватар-3" – в конце 2024 года, "Аватар-4" мир увидит в 2026 году, а "Аватар-5" – в 2028.

"Аватар 2" Фото: Avatar

"Звездные войны"

Очередные фильмы эпопеи "Звездные войны" выйдут в 2023, 2025 и 2027 годах.

"Звездные войны: Восхождение Скайуокера" Фото: YouTube

"Человек паук 3"

Премьера третьей части новой истории о Человеке-пауке должна выйти на экраны 17 декабря 2021 года.

Sony Pictures и Marvel назвали дату выхода третьего Человека-паука Фото: Imdb.com

"Тихое место 2"

Вторая часть хоррора "Тихое место" должна была выйти на экраны в сентябре 2020-го, однако зрители увидят ее уже 23 апреля этого года.

"Тихое место 2" Фото: YouTube

"Топ Ган: Мэверик"

Фильм "Топ Ган: Мэрэвик", где в главной роли – Том Круз, зрители смогут увидеть в июле 2021 года.

Том Круз Фото: Getty Images

"Последняя дуэль"

Фильм "Последняя дуэль" с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком должен был появиться на экранах в декабре 2020-го, однако премьеру перенесли на 15 октября этого года.

Мэтт Деймон на съемках фильма "Последняя дуэль" (2021) Фото: twitter.com/padraig_reilly

"Миньон: Грювитация"

Премьера мультфильма про очаровательных желтых чудиков "Миньйон: Грювитация" должна была состояться 11 июня 2020 года, однако теперь мы увидим миньонов только этим летом.

"Миньоны: Грювитация" Фото: YouTube

Премии

Пандемия коснулась и крупных ежегодных событий, в том числе и церемоний награждения престижными премиями в мире музыки и кино.

"Оскар"

Церемония вручения премии "Оскар" впервые за 40 лет была перенесена из-за пандемии COVID-19. Первоначальная дата для проведения "Оскара" была 28 февраля, однако теперь 93-я церемония награждения пройдет 25 апреля этого года.

Статуэтка "Оскар" Фото: Getty Images

"Золотой глобус"

Кинопремия "Золотой глобус" состоится 28 февраля, хотя изначально ее проведение планировалось на январь.

Рами Юссеф Фото: goldenglobes.com

BAFTA

Церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) перенесли с 14 февраля на 11 апреля этого года.

Режиссер Тайка Вайтити Фото: Getty Images

"Грэмми"

Как мы уже писали, церемония вручения "Грэмми" запланирована на 14 марта этого года.

Дуа Липа на 61-й церемонии "Грэмми" Фото: Getty Images

Фестивали и конкурсы

Пандемия разрушила планы и расстроила многих поклонников различных фестивалей (и конкурсов), проведения которых планировалось в прошлом году.

"Евровидение"

Песенный конкурс "Евровидение" так и не состоялся в 2020 году. Вместо этого все участники спели онлайн на большом концерте для зрителей. Известно, что все конкурсанты, которых выбрали в прошлом, в этом году также представят свои страны. Будем надеяться, что конкурс не отменят!

Конкурс "Евровидение" Фото: eurovision.tv

Sziget

Знаменитый музыкальный фестиваль Sziget, который ежегодно проходит в Венгрии, был перенесен. Организаторы обещают, что в этом году фестиваль все же пройдет по плану.

Sziget Фото: instagram.com/szigetofficial

UPark Festival

Украинский музыкальный фестиваль UPark также не состоялся в 2020-м. По словам организаторов события, UPark пройдет в этом году, а именно с 9 по 11 и 13, 14, 15, 18 июля. Все приобретенные билеты в 2020 году остаются действительными и в этом году.

UPark Festival-2021 объявил артистов Фото: instagram.com/uparkfestival/

Atlas Weekend

Еще один масштабный украинский музыкальный фестиваль – Atlas Weekend перенесли с прошлого на этот год из-за пандемии COVID-19. Фестиваль пройдет с 6 по 11 июля, все билеты остаются действительными.

Atlas Weekend 2019 Фото: facebook.com/atlasweekend

Comic Con Ukraine

Фестиваль любителей комиксов Comic Con Ukraine, как и остальные вышеупомянутые события, был перенесен на этот год. Он пройдет 4 и 5 сентября, в Киеве, на Арт-заводе "Платформа".

Ранее мы делали подборку самых ожидаемых кинопремьер в 2021 году.

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