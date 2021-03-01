"Золотой глобус – 2021": победители премии

В США назвали победителей одной из главных кинонаград мира

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 78-я церемония премии "Золотой глобус". Из-за пандемии второе по значимости кинособытие после "Оскара" провели в формате видеоконференции.Победителей объявляли одновременно в городах Нью-Йорк и Беверли-Хиллз . Рассказываем, кто получил награды в этом году.

"Золотой глобус 2021" – список победителей:

Лучший фильм (драма):

"Земля кочевников" – победитель

"Манк"

"Отец"

"Девушка, подающая надежды"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

"Борат 2" – победитель

"Гамильтон"

"Мьюзик"

"Зависнуть в Палм-Спрингс"

"Выпускной"

Саша Барон Коэн Фото: twitter.com/BoratSagdiyev

Лучший режиссер:

Эмералд Феннелл ("Девушка, подающая надежды")

Девид Финчер ("Манк")

Хлоя Чжао ("Земля кочевников") – победитель

Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")

Реджина Кинг ("Одна ночь в Майями")

Лучшая мужская роль (драма):

Риз Ахмед ("Звук металла")

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", посмертно) – победитель

Энтони Хопкинс ("Отец")

Гэри Олдман ("Манк")

Тахар Рахим ("Мавританец")

Лучшая женская роль (драма):

Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")

Андра Дэй (The United States Vs. Billie Holiday) – победитель

Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")

Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников")

Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")

Андра Дэй Фото: Getty Images

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

Саша Барон Коэн ("Борат 2") – победитель

Джеймс Корден ("Выпускной")

Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон")

Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс")

Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда")

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

Мария Бакалова ("Борат 2")

Кейт Хадсон ("Мьюзик")

Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь")

Розамунд Пайк ("Аферистка") – победитель

Аня Тейлор-Джой ("Эмма")

Лучший сериал (драма):

"Мандалорец"

"Корона" – победитель

"Озарк"

"Рэтчед"

"Страна Лавкрафта"

Эмма Коррин в сериале "Корона" Фото: Netflix

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

Джейсон Бейтман ("Озарк")

Джош О`Коннор ("Корона") – победитель

Аль Пачино ("Охотники")

Мэттью Риз ("Перри Мейсон")

Боб Оденкирк ("Лучше звоните Солу)

Лучшая женская роль в сериале (драма):

Оливия Колман ("Корона")

Джоди Комер ("Убивая Еву")

Эмма Коррин ("Корона") – победитель

Лора Линни ("Озарк")

Сара Полсон ("Рэтчед")

Лучший сериал (комедия):

"Эмили в Париже"

"Тед Лассо"

"Стюардесса"

"Шиттс Крик" – победитель

"Великая"

Кадр из сериала "Шиттс Крик" Фото: themoviedb.org

Лучшая мужская роль второго плана:

Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")

Дэниэл Калуя ("Иуда и Черный Мессия") – победитель

Джаред Лето ("Дьявол в деталях")

Билл Мюррей ("Последняя капля")

Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами")

Лучшая женская роль второго плана:

Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли")

Оливия Колман ("Отец")

Джоди Фостер ("Мавританец") – победитель

Аманда Сейфрид ("Манк")

Хелена Зенгель ("Новости со всего света")

Джоди Фостер Фото: Getty Images

Лучший сценарий:

Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой") – победитель

Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон ("Отец")

Джек Финчер ("Манк")

Эмералд Феннелл ("Девушка, подающая надежды")

Лучшая музыка к фильму:

Александр Деспла ("Полночное небо")

Людвиг Йоранссон ("Тенет")

Джеймс Ньютон Ховард ("Новости со всего света")

Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист ("Душа") – победитель

Трент Резнор и Аттикус Росс ("Манк")

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Дон Чидл ("Черный понедельник")

Юджин Леви ("Шиттс Крик")

Николас Холт ("Великая")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") – победитель

Реми Юссеф ("Рами")

Джейсон Судейкис Фото: скриншот

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Лили Коллинз ("Эмили в Париже")

Кейли Куоко ("Стюардесса")

Эль Фэннинг ("Великая")

Кэтрин О’Хара ("Шиттс Крик") – победитель

Джейн Леви ("Необыкновенный плейлист Зои")

Лучший анимационный фильм:

"Семейка Крудс 2"

"Вперед"

"Душа"- победитель

"Путешествие на Луну"

"Легенда о волках"

Ранее мы рассказывали, что в канун премии случился скандал.

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