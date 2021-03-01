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"Золотой глобус – 2021": победители премии

Сегодня, 07:41

В США назвали победителей одной из главных кинонаград мира

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 78-я церемония премии "Золотой глобус". Из-за пандемии второе по значимости кинособытие после "Оскара" провели в формате видеоконференции.Победителей объявляли одновременно в городах Нью-Йорк и Беверли-Хиллз . Рассказываем, кто получил награды в этом году.

"Золотой глобус 2021" – список победителей:

Лучший фильм (драма):

  • "Земля кочевников" – победитель
  • "Манк"
  • "Отец"
  • "Девушка, подающая надежды"
  • "Суд над чикагской семеркой"

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

  • "Борат 2" – победитель
  • "Гамильтон"
  • "Мьюзик"
  • "Зависнуть в Палм-Спрингс"
  • "Выпускной"

Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн
Фото: twitter.com/BoratSagdiyev

Лучший режиссер:

  • Эмералд Феннелл ("Девушка, подающая надежды")
  • Девид Финчер ("Манк")
  • Хлоя Чжао ("Земля кочевников") – победитель
  • Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")
  • Реджина Кинг ("Одна ночь в Майями")

Лучшая мужская роль (драма):

  • Риз Ахмед ("Звук металла")
  • Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", посмертно) – победитель
  • Энтони Хопкинс ("Отец")
  • Гэри Олдман ("Манк")
  • Тахар Рахим ("Мавританец")

Лучшая женская роль (драма):

  • Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")
  • Андра Дэй (The United States Vs. Billie Holiday) – победитель
  • Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")
  • Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников")
  • Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")

Андра Дэй
Андра Дэй
Фото: Getty Images

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

  • Саша Барон Коэн ("Борат 2") – победитель
  • Джеймс Корден ("Выпускной")
  • Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон")
  • Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс")
  • Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда")

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

  • Мария Бакалова ("Борат 2")
  • Кейт Хадсон ("Мьюзик")
  • Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь")
  • Розамунд Пайк ("Аферистка") – победитель
  • Аня Тейлор-Джой ("Эмма")

Лучший сериал (драма):

  • "Мандалорец"
  • "Корона" – победитель
  • "Озарк"
  • "Рэтчед"
  • "Страна Лавкрафта"

Эмма Коррин в сериале "Корона"
Эмма Коррин в сериале "Корона"
Фото: Netflix

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

  • Джейсон Бейтман ("Озарк")
  • Джош О`Коннор ("Корона") – победитель
  • Аль Пачино ("Охотники")
  • Мэттью Риз ("Перри Мейсон")
  • Боб Оденкирк ("Лучше звоните Солу)

Лучшая женская роль в сериале (драма):

  • Оливия Колман ("Корона")
  • Джоди Комер ("Убивая Еву")
  • Эмма Коррин ("Корона") – победитель
  • Лора Линни ("Озарк")
  • Сара Полсон ("Рэтчед")

Лучший сериал (комедия):

  • "Эмили в Париже"
  • "Тед Лассо"
  • "Стюардесса"
  • "Шиттс Крик" – победитель
  • "Великая"

Кадр из сериала "Шиттс Крик"
Кадр из сериала "Шиттс Крик"
Фото: themoviedb.org

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")
  • Дэниэл Калуя ("Иуда и Черный Мессия") – победитель
  • Джаред Лето ("Дьявол в деталях")
  • Билл Мюррей ("Последняя капля")
  • Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами")

Лучшая женская роль второго плана:

  • Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли")
  • Оливия Колман ("Отец")
  • Джоди Фостер ("Мавританец") – победитель
  • Аманда Сейфрид ("Манк")
  • Хелена Зенгель ("Новости со всего света")

Джоди Фостер
Джоди Фостер
Фото: Getty Images

Лучший сценарий:

  • Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой") – победитель
  • Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
  • Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон ("Отец")
  • Джек Финчер ("Манк")
  • Эмералд Феннелл ("Девушка, подающая надежды")

Лучшая музыка к фильму:

  • Александр Деспла ("Полночное небо")
  • Людвиг Йоранссон ("Тенет")
  • Джеймс Ньютон Ховард ("Новости со всего света")
  • Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист ("Душа") – победитель
  • Трент Резнор и Аттикус Росс ("Манк")

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):

  • Дон Чидл ("Черный понедельник")
  • Юджин Леви ("Шиттс Крик")
  • Николас Холт ("Великая")
  • Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") – победитель
  • Реми Юссеф ("Рами")

Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Фото: скриншот

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):

  • Лили Коллинз ("Эмили в Париже")
  • Кейли Куоко ("Стюардесса")
  • Эль Фэннинг ("Великая")
  • Кэтрин О’Хара ("Шиттс Крик") – победитель
  • Джейн Леви ("Необыкновенный плейлист Зои")

Лучший анимационный фильм:

  • "Семейка Крудс 2"
  • "Вперед"
  • "Душа"- победитель
  • "Путешествие на Луну"
  • "Легенда о волках"

Ранее мы рассказывали, что в канун премии случился скандал.

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