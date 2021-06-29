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Волочкову заметили в компании вдовца Легкоступовой (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
29 июня, 15:02
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Балерина приняла участие в регате, а вместе с ней на яхте отдыхал Юрий Фирсов – вдовец Валентины Легкоступовой
Анастасию Волочкову заметили на яхте вместе с Юрием Фирсовым
Анастасию Волочкову заметили на яхте вместе с Юрием Фирсовым / Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова не долго грустила после расставания с тем самым Олегом, которого долго скрывала от публики. Балерина уже успела записать свой первый сольный альбом, а теперь ее заметили на яхте в компании вдовца Валентины Легкоступовой – яхтсмена Юрия Фирсова.

Волочкова участвовала в регате. У себя в Instagram она опубликовала видео. Лицо яхтсмена показалось в ролике на мгновение.

Поклонники Анастасии Волочковой узнали мужчину и стали предупреждать балерину о том, чтобы она не вздумала закрутить с ним роман.

  • "Одну яхтсмен уже на тот свет отправил и тебя отправит".
  • "Опять Фирсов".
  • "Фирсов. Ну все, компания по интересам совпала".
  • "О-ля-ля...Настя, бойся Фирсова".

Балерина решила не отвечать на комментарии подписчиков.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла в августе 2020 года. Родня исполнительницы хита "Ягода-малина" обвиняет Фирсова в причастности к смерти певицы. Хотя эксперты причиной смерти назвали полиорганную недостаточность, которая появилась из-за хронических заболеваний и травмы головы, но родные в это не верят. Сейчас Юрий Фирсов судится с детьми Легкоступовой за наследство.

Какие темы звезды не любят обсуждать – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":

Ранее Анастасия Волочкова назвала причину расставания с тем самым Олегом.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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