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Волочкова после расставания с тем самым Олегом заявила, что ей приходилось прощать многое

Сегодня, 14:07

Балерина рассталась с возлюбленным спустя 10 месяцев. Анастасия Волочкова решила откровенно рассказать об отношениях с Олегом

Анастасия Волочкова показала своего возлюбленного
Анастасия Волочкова показала своего возлюбленного
Фото: Скриншот из видео

Балерина Анастасия Волочкова после расставания с тем самым Олегом, которого долгое время скрывала, дала откровенное интервью и рассказала, почему они не больше не вместе.

По словам звезды балеты, экс-избранник покорил ее добротой, обаянием и чувством юмора. Но их отношения были не такими идеальными, как казалось в Instagram. Олег не устраивал ей романтических сюрпризов, не дарил цветов. Его не интересовало ее творчество.

"Не принимал мое творчество, говорил, что оно ему безразлично. Сильно меня ранил. Но я списывала на то, что он не очень зрелый и неосведомленный в искусстве человек", – призналась балерина в интервью изданию StarHit.

Анастасия Волочкова рассталась с Олегом
Анастасия Волочкова рассталась с Олегом
Фото: instagram.com/volochkova_art

Вспомнила балерина, как ее экс-возлюбленный не пришел на ее юбилей из-за того, что на празднике присутствовали мужчины, в которых он видел соперников.

"Мне до глубины души было жаль, что Олег не подарил мне цветы в день моего юбилея, даже их не передал! Впоследствии пришлось поведать ему, что это все-таки мой праздник, поэтому пригласила тех, кого хотела видеть", – рассказала Анастасия.

Также балерина поделилась, что Олега со своей дочерью Адрианой она не познакомила, но они общались по телефону. Девочка называла его хорошим человеком.

"Он добрый, сердечный. Иначе я бы не была с ним и не прощала бы все то, что, честно говоря, не простила бы ни одна женщина", – сказала Анастаси.

Причиной расставания Волочкова назвала накопленные негативные эмоции и невозможность найти компромиссы. Балерина считает, что их история любви закончилась и они уже не будут вместе.

"В завершении же хочу сказать: у любого человека может не хватать денег, возможностей, воспитания, умения относиться к женщине достойно. Но когда у людей нет совести, то тут поделать ничего невозможно", – поделилась Анастасия.

Ранее мы рассказывали, что многочисленные фото с Олегом в Instagram очень раздражали поклонников Анастасии.

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