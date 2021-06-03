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Поклонников Волочковой смутили ее длинные худые ноги: "Спрячьте их, пожалуйста"

Сегодня, 17:49

Обладательница одной из самых привлекательных фигур и физических данных в мире балета, Анастасия Волочкова нарвалась на критику поклонников, когда опубликовала открытое фото своих ног

Российская артистка балета Анастасия Волочкова, которая ранее столкнулась с проблемой Оли Поляковой, опубликовала новое фото, которое снова спровоцировало ее поклонников на неоднозначную реакцию. Дело в том, что ноги звезды были сфотографированы с такого ракурса, что подписчики сочли их не фотогеничными. И если сама Анастасия едкие комментарии проигнорировала, то ее поклонники вступились за нее и начались споры.

На фото, опубликованном в Instagram-аккаунте Анастасии Волочковой, она позирует в гамаке на своей лужайке. Возле балерины – кальян.

"Могу себе позволить", – написала Анастасия.

Но внимание поклонников привлекли ее длинные ноги, которые балерина, по мнению комментаторов, должна была не так открыто показывать.

Анастасия Волочкова показала длинные ноги
Анастасия Волочкова показала длинные ноги
Фото: instagram.com/volochkova_art

В комментариях написали:

  • "Настя, Вы конечно меня простите, но такие ноги нужно прятать, а не показывать".
  • "Как страшно, спрячьте их, пожалуйста, как после Освенциума"
  • "Настя, хватит кушать листья! Одни кости и кожа!"

45-летняя Анастасия Волочкова придерживается собственной авторской диеты, которая исключает мясо. Основу ее рациона составляют овощи, фрукты, чаи, яйца, орехи. Многие диета Волочковой может показаться жесткой, однако сама балерина уже привыкла к такому образу жизни. Более того, недавно артистка балета попробовала пельмени впервые за последние несколько десятилетий и отметила, что давно не ела такой вкусной еды.

Смотрите в сюжете историю самой красивой пары балетной пары Европы – Александра Стоянова и Екатерины Кухар:

Ранее Анастасия Волочкова после расставания с тем самым Олегом заявила, что ей приходилось прощать многое. Звезда впервые откровенно рассказала об их отношениях и назвала причину их расставания.

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