Поклонников Волочковой смутили ее длинные худые ноги: "Спрячьте их, пожалуйста"

Обладательница одной из самых привлекательных фигур и физических данных в мире балета, Анастасия Волочкова нарвалась на критику поклонников, когда опубликовала открытое фото своих ног

Российская артистка балета Анастасия Волочкова, которая ранее столкнулась с проблемой Оли Поляковой, опубликовала новое фото, которое снова спровоцировало ее поклонников на неоднозначную реакцию. Дело в том, что ноги звезды были сфотографированы с такого ракурса, что подписчики сочли их не фотогеничными. И если сама Анастасия едкие комментарии проигнорировала, то ее поклонники вступились за нее и начались споры.

На фото, опубликованном в Instagram-аккаунте Анастасии Волочковой, она позирует в гамаке на своей лужайке. Возле балерины – кальян.

"Могу себе позволить", – написала Анастасия.

Но внимание поклонников привлекли ее длинные ноги, которые балерина, по мнению комментаторов, должна была не так открыто показывать.

Анастасия Волочкова показала длинные ноги Фото: instagram.com/volochkova_art

В комментариях написали:

"Настя, Вы конечно меня простите, но такие ноги нужно прятать, а не показывать".

"Как страшно, спрячьте их, пожалуйста, как после Освенциума"

"Настя, хватит кушать листья! Одни кости и кожа!"

45-летняя Анастасия Волочкова придерживается собственной авторской диеты, которая исключает мясо. Основу ее рациона составляют овощи, фрукты, чаи, яйца, орехи. Многие диета Волочковой может показаться жесткой, однако сама балерина уже привыкла к такому образу жизни. Более того, недавно артистка балета попробовала пельмени впервые за последние несколько десятилетий и отметила, что давно не ела такой вкусной еды.

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Ранее Анастасия Волочкова после расставания с тем самым Олегом заявила, что ей приходилось прощать многое. Звезда впервые откровенно рассказала об их отношениях и назвала причину их расставания.

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