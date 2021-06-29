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Волочкову помітили в компанії вдівця Легкоступової (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
29 червня, 15:02
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Балерина взяла участь у регаті, а разом з нею на яхті відпочивав Юрій Фірсов – вдівець Валентини Легкоступової
Анастасію Волочкову помітили на яхті разом з Юрієм Фірсовим
Анастасію Волочкову помітили на яхті разом з Юрієм Фірсовим / Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасія Волочкова не довго сумувала після розставання з тим самим Олегом, якого довго приховувала від публіки. Балерина вже встигла записати свій перший сольний альбом, а тепер її помітили на яхті в компанії вдівця Валентини Легкоступової – яхтсмена Юрія Фірсова.

Волочкова брала участь у регаті. У себе в Instagram вона опублікувала відео. Обличчя яхтсмена промигнуло в ролику на мить.

Шанувальники Анастасії Волочкової впізнали чоловіка і стали попереджати балерину, щоб вона не надумала закрутити з ним роман.

  • "Одну яхтсмен вже на той світ запроторив і тебе запроторить".
  • "Знову Фірсов".
  • "Фірсов. Ну все, компанія за інтересами збіглася".
  • "Овва... Насте, бійся Фірсова".

Балерина вирішила не відповідати на коментарі підписників.

Нагадаємо, Валентина Легкоступова померла в серпні 2020 року. Рідня виконавиці хіта "Ягода-малина" звинувачує Фірсова в причетності до смерті співачки. Хоча експерти причиною смерті назвали поліорганну недостатність, яка виникла через хронічні захворювання і травми голови, але рідні в це не вірять. Тепер Юрій Фірсов судиться з дітьми Легкоступової за спадок.

Які теми зірки не люблять обговорювати – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях":

Раніше Анастасія Волочкова назвала причину розлучення з тим самим Олегом.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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