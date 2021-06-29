Волочкову помітили в компанії вдівця Легкоступової (відео)

Балерина Анастасія Волочкова не довго сумувала після розставання з тим самим Олегом, якого довго приховувала від публіки. Балерина вже встигла записати свій перший сольний альбом, а тепер її помітили на яхті в компанії вдівця Валентини Легкоступової – яхтсмена Юрія Фірсова.
Волочкова брала участь у регаті. У себе в Instagram вона опублікувала відео. Обличчя яхтсмена промигнуло в ролику на мить.
Шанувальники Анастасії Волочкової впізнали чоловіка і стали попереджати балерину, щоб вона не надумала закрутити з ним роман.
- "Одну яхтсмен вже на той світ запроторив і тебе запроторить".
- "Знову Фірсов".
- "Фірсов. Ну все, компанія за інтересами збіглася".
- "Овва... Насте, бійся Фірсова".
Балерина вирішила не відповідати на коментарі підписників.
Нагадаємо, Валентина Легкоступова померла в серпні 2020 року. Рідня виконавиці хіта "Ягода-малина" звинувачує Фірсова в причетності до смерті співачки. Хоча експерти причиною смерті назвали поліорганну недостатність, яка виникла через хронічні захворювання і травми голови, але рідні в це не вірять. Тепер Юрій Фірсов судиться з дітьми Легкоступової за спадок.
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Раніше Анастасія Волочкова назвала причину розлучення з тим самим Олегом.