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Вдовец Легкоступовой решил продать наследство певицы, которое оценили в 38 миллионов гривен

Сегодня, 13:17

Юрий Фирсов хочет продать часть квартиры Валентины Легкоступовой

Борьба за наследство певицы Валентины Легкоступовой, которое оценили в 38 миллионов гривен продолжается, а точнее сейчас за квартиру. Об этом сообщает Пятый канал.

Яхтсмен Юрий Фирсов заявил, что имеет право занимать четверть московской квартиры, которую оценили в 100 миллионов рублей (38 миллионов гривен –прим.ред). Сейчас мужчина уже переехал в апартаменты и сменил замки, чтобы другие наследники, дети Легкоступовой и мама артистки, не смогли попасть. Фирсов заявил, что родственники певицы вывезли из квартиры часть имущества, которое ему принадлежит.

Также он рассказал, что навел порядок в квартире за 120 тысяч рублей ( 45 тысяч гривен – прим,ред). По словам яхтсмена, в квартире не было электричества, протекала сантехника. Третий муж Легкоступовой отметил, что избавился от долгов за коммунальные услуги.

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов
Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Но Юрий Фирсов признался, что не собирается жить этой квартире и думает о продаже жилья. Если родственники исполнительницы хита "Ягода-малина" выплатят ему сумму, которую он потратил на квартиру, он готов съехать.

"Квартира будет продаваться. Я здесь жить не собираюсь. Я должен вернуть себе хотя бы то, что исчезло из этого дома", – сказал вдовец Легкоступовой.

Ранее родители Жанны Фриске решили продать квартиру дочери.

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