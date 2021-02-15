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Сын госпитализированного Чапкиса показал свою семью: фото

Сегодня, 16:03

Грег Чапкис опубликовал серию фото

Сын хореографа Григория Чапкиса, который на днях попросил поклонников молиться о здоровье его отца, поделился фото с семьей. Снимки он опубликовал в Instagram.

Сын популярного хореографа, который живет в США, разместил серию фото, на которых он позирует вместе с с супругой Эмбер. А также опубликовал несколько фото с сыновьями.

Грег Чапкис с женой
Грег Чапкис с женой
Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис с женой
Грег Чапкис с женой
Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис с женой
Грег Чапкис с женой
Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис с семьей
Грег Чапкис с семьей
Фото: instagram.com/gregchapkis

Семья Грега Чапкиса
Семья Грега Чапкиса
Фото: instagram.com/gregchapkis

Напомним, что у Грега Чапкиса в США своя школа танцев Chapkis Dance. С женой Эмбер они вместе уже 20 лет. Пара воспитывает двоих сыновей – 12-летнего Николая и 5-летнего Максима.

Ранее сын Григория Чапкиса рассказал, что думает о молодой жене своего отца, Также мы сообщали, что Григория Чапкиса в третий раз госпитализировали и он находится в тяжелом состоянии.

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