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Владимир Остапчук в гранд-финале шоу "Маска" удивит ярким образом

Сегодня, 13:01

В эту субботу состоится финал самого популярного шоу страны

Уже в эту субботу на телеканале "Украина" состоится финал самого таинственного и популярного шоу телевидения "Маска". Финалисты и звездные детективы будут поражать зрителей яркими сюрпризами, а ведущий проекта Владимир Остапчук порадует невероятным образом легендарного Джея Гэтсби.

На протяжении трех месяцев Владимир Остапчук перевоплощался в самых известных героев мирового кинематографа. Кем он только ни был – и сказочной принцессой Эльзой, и злодеем Джокером, и легендарным Терминатором, и даже эксцентричной донной Розой. Кажется, в гипершоу "Маска" Владимир повторил образы всех оскароносных актеров современности: Брэда Питта, Леонардо Ди Каприо и других.

В финале Остапчук примерит образ довольно противоречивого героя – великого Гэтсби из одноименной голливудской киноленты.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"В эту субботу мы попадем в невероятное место – гранд-финал фееричного шоу "Маска" на телеканале "Украина"! – говорит Владимир Остапчук. – Обещаю, что за кубок победителя и звание сильнейшего певца в маске развернется ожесточенная борьба. Только у нас самые яркие звезды, самые популярные хиты и самые зрелищные постановки. Такое невозможно пропустить. Встречаемся уже в эту субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, в финале масштабного шоу "Маска" сойдутся романтичный Дракон, величественное Солнце и мужественный Носорог. А также зрители увидят выступление загадочного гостя – эпатажного Рака. Какие знаменитости прячутся под этими масками? И наконец – кто станет победителем гипершоу "Маска"?

Солнце, Носорог и Дракон
Солнце, Носорог и Дракон
Фото: телеканал "Украина"

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 03.04.21 составила 23,64%, рейтинг – 8,75%, доля в момент снятия маски – 30,98%**. Охват за 11 выпусков 13 383 375 зрителей***.

Смотрите гранд-финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 10 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина".

* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).
** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 03.04.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.
*** Охват за 11 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина

Ранее мы рассказывали, что в гранд-финале шоу "Маска" появится VIP-гость.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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