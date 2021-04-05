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Я вас очень прошу: DZIDZIO стал на колени перед зрителями гипершоу Маска

Сегодня, 15:17

И зачем только ему это понадобилось?

В полуфинале грандиозного шоу "Маска" на телеканале "Украина", выбыли сразу трое участников. Их судьбу в проекте решали зрители путем голосования.

Звездный детектив проекта DZIDZIO дал Жабеня мастер-класс, как следует просить зрителей, чтобы те отдали ему свои голоса.

В первой дуэли полуфинала самого популярного в Украине шоу сошлись мужественный Носорог и веселое Жабеня.

Жабеня и Носорог
Жабеня и Носорог
Фото: телеканал "Украина"

Детективы комментировали свои догадки, какие звезды могут скрываться в этих образах, но DZIDZIO решил отдать свое время, чтобы герои попросили зрителей голосовать за них.

Забавное Жабеня отметило, что голосовать нужно по справедливости – за того, кто им больше понравился.

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: телеканал "Украина"

"Ти що?! Хто так просить?! – недовольно начал выкрикивать DZIDZIO в эфире телеканала "Украина" и решил показать герою, как следует это делать. – Дивись, на коліна стаєш і говориш: "Будь ласка, я вас дуже прошу! В мене діти! Голосуйте за мене!".

Жабеня на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Оля Полякова решила дополнить эту эпическую сцену – сняла с коллеги шляпу, чтобы в нее еще и бросали деньги.

"Вы только-что увидели, как DZIDZIO взял первые деньги на свой фильм", – пошутил ведущий гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

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В итоге Жабеня так и не удалось убедить зрителей отдать за него большинство голосов, поэтому в гранд-финале проекта за победу поборется крепкий Носорог. Его соперниками станут величественное Солнце и романтический Дракон.

Ранее мы писали, кто прятался в костюме Бабки на шоу "Маска".

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 03.04.21 составила 23,64%, рейтинг – 8,75%, доля в момент снятия маски – 30,98%**. Охват за 11 выпусков 13 383 375 зрителей***.

Смотрите гранд-финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 10 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина".

* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).
** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 03.04.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.
*** Охват за 11 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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