Их осталось трое: что покажут в гранд-финале шоу "Маска"
Не пропустите последний выпуск самого популярного шоу на телеканале "Украина"
В эту субботу на телеканале "Украина" покажут грандиозный финал самого популярного и загадочного шоу "Маска". На протяжение одиннадцати недель миллионы зрителей следили за выступлениями и борьбой участников и теперь их осталось трое.
Романтичный Дракон, величественное Солнце и мужественный Носорог – именно эти фантастические участники завоевали право сразиться в финале "Маски". Три месяца она поражали нас своими талантами, показывали невероятные выступления и запутывали звездных детективов и зрителей.
Над впечатляющими номерами работали 4 топовых украинских режиссера-постановщика – Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман. За это время они создали 76 ярчайших номеров, которые удивляли, веселили и трогали зрителей в самое сердце.
Музыкальный продюсер проекта Сергей Грачев вместе с артистами подготовил 76 любимых хитов мирового шоу-бизнеса. Ведущий проекта Владимир Остапчук примерил 10 впечатляющих образов из кинематографа, а в гранд-финале гипершоу он удивит новым перевоплощением и продемонстрирует свои вокальные умения.
"Я убежден, что в эту субботу все украинские зрители будут прикованы к экранам телевизоров, ведь это финал самого популярного и непредсказуемого шоу "Маска" на телеканале "Украина". Одиннадцать недель бескомпромиссной и ожесточенной борьбы между нашими фантастическими масками, и наконец зрители увидят развязку – гранд-финал феерического проекта "Маска", – комментирует ведущий Владимир Остапчук.
Специально для масштабного шоу телеканала "Украина" дизайнеры Леся Патока и Назар Дидык создали 22 неповторимых героя. Несмотря на то, что украинский проект "Маска" – это адаптация всемирно известного формата The Masked Singer, который выходит в 4 десятках стран мира, подобных нашим костюмам нет ни в одной другой версии. Каждый образ – абсолютно уникален, созданный вручную лучшими мастерами нашей страны, именно поэтому их можно рассматривать часами.
"Оживили" этих героев самые яркие украинские звезды. Так, под маской киберпанка Буйвола скрывался любимец украинских зрителей Олег Винник, который впоследствии присоединился к команде звездных детективов и вместе с непревзойденными NK | Настей Каменских, Андреем Данилко, Олей Поляковой и DZIDZIO разгадывал личности участников.
В каждом эфире зрители снимали маску с одного героя. Так украинцы узнали, что в образе приветливой Крапанки пряталась кинорежиссер Оксана Байрак, кокетливой Лисицы – хореограф Алена Шоптенко, роскошной Павы – певица Ирина Федишин, а зажигательной Козы – психолог Наталья Холоденко.
В костюме легендарного Льва выступал певец Александр Пономарев, обольстительной Розы – певица и актриса Алина Гросу, магического Мольфара – телеведущий Павел Костицын, веселого Буряка – музыкант Дмитрий Каднай, а эпатажного Сома – продюсер Иракли Макацария.
За шаг до финала раскрыли личности трогательного Жабеня, которым был актер и юморист Евгений Сморыгин, эффектной Бабки, в образе которой скрывалась певица Анастасия Приходько, и невероятно милого Циклопа, в котором маскировалась певица Michelle Andrade.
А уже в эту субботу зрители узнают личности трех сильнейших участников, которые дошли до финала. Какие звезды все это время прятались под масками романтичного Дракона, величественного Солнца и мужественного Носорога? И кто из них станет триумфатором грандиозного проекта?
Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс.+), доля выпуска от 03.04.21 составила 23,64%, рейтинг – 8,75%, доля в момент снятия маски – 30,98%**. Охват за 11 выпусков 13 383 375 зрителей***.
Смотрите гранд-финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 10 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина".
* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).
** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 03.04.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.
*** Охват за 11 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина
Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"
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