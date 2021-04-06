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Их осталось трое: что покажут в гранд-финале шоу "Маска"

Сегодня, 19:15

Не пропустите последний выпуск самого популярного шоу на телеканале "Украина"

В эту субботу на телеканале "Украина" покажут грандиозный финал самого популярного и загадочного шоу "Маска". На протяжение одиннадцати недель миллионы зрителей следили за выступлениями и борьбой участников и теперь их осталось трое.

Романтичный Дракон, величественное Солнце и мужественный Носорог – именно эти фантастические участники завоевали право сразиться в финале "Маски". Три месяца она поражали нас своими талантами, показывали невероятные выступления и запутывали звездных детективов и зрителей.

Солнце, Носорог и Дракон
Солнце, Носорог и Дракон
Фото: телеканал "Украина"

Над впечатляющими номерами работали 4 топовых украинских режиссера-постановщика – Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман. За это время они создали 76 ярчайших номеров, которые удивляли, веселили и трогали зрителей в самое сердце.

Музыкальный продюсер проекта Сергей Грачев вместе с артистами подготовил 76 любимых хитов мирового шоу-бизнеса. Ведущий проекта Владимир Остапчук примерил 10 впечатляющих образов из кинематографа, а в гранд-финале гипершоу он удивит новым перевоплощением и продемонстрирует свои вокальные умения.

Владимир Остапчук на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

"Я убежден, что в эту субботу все украинские зрители будут прикованы к экранам телевизоров, ведь это финал самого популярного и непредсказуемого шоу "Маска" на телеканале "Украина". Одиннадцать недель бескомпромиссной и ожесточенной борьбы между нашими фантастическими масками, и наконец зрители увидят развязку – гранд-финал феерического проекта "Маска", – комментирует ведущий Владимир Остапчук.

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Специально для масштабного шоу телеканала "Украина" дизайнеры Леся Патока и Назар Дидык создали 22 неповторимых героя. Несмотря на то, что украинский проект "Маска" – это адаптация всемирно известного формата The Masked Singer, который выходит в 4 десятках стран мира, подобных нашим костюмам нет ни в одной другой версии. Каждый образ – абсолютно уникален, созданный вручную лучшими мастерами нашей страны, именно поэтому их можно рассматривать часами.

Буйвол на шоу "Маска"
Буйвол на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

"Оживили" этих героев самые яркие украинские звезды. Так, под маской киберпанка Буйвола скрывался любимец украинских зрителей Олег Винник, который впоследствии присоединился к команде звездных детективов и вместе с непревзойденными NK | Настей Каменских, Андреем Данилко, Олей Поляковой и DZIDZIO разгадывал личности участников.

В каждом эфире зрители снимали маску с одного героя. Так украинцы узнали, что в образе приветливой Крапанки пряталась кинорежиссер Оксана Байрак, кокетливой Лисицы – хореограф Алена Шоптенко, роскошной Павы – певица Ирина Федишин, а зажигательной Козы – психолог Наталья Холоденко.

Оксана Байрак на шоу "Маска"
Оксана Байрак на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Алена Шоптенко на шоу "Маска"
Алена Шоптенко на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Ирина Федишин на шоу "Маска"
Ирина Федишин на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Наталья Холоденко на шоу "Маска"
Наталья Холоденко на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

В костюме легендарного Льва выступал певец Александр Пономарев, обольстительной Розы – певица и актриса Алина Гросу, магического Мольфара – телеведущий Павел Костицын, веселого Буряка – музыкант Дмитрий Каднай, а эпатажного Сома – продюсер Иракли Макацария.

Александр Пономарев на шоу "Маска"
Александр Пономарев на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Павел Костицын в костюме Мольфара
Павел Костицын в костюме Мольфара
Фото: телеканал "Украина"

Дмитрий Каднай
Дмитрий Каднай
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Иракли Макацария на шоу "Маска"
Иракли Макацария на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

За шаг до финала раскрыли личности трогательного Жабеня, которым был актер и юморист Евгений Сморыгин, эффектной Бабки, в образе которой скрывалась певица Анастасия Приходько, и невероятно милого Циклопа, в котором маскировалась певица Michelle Andrade.

Евгений Сморыгин на шоу "Маска"
Евгений Сморыгин на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Анастасия Приходько на шоу "Маска"
Анастасия Приходько на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Мишель Андраде на шоу "Маска"
Мишель Андраде на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

А уже в эту субботу зрители узнают личности трех сильнейших участников, которые дошли до финала. Какие звезды все это время прятались под масками романтичного Дракона, величественного Солнца и мужественного Носорога? И кто из них станет триумфатором грандиозного проекта?

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс.+), доля выпуска от 03.04.21 составила 23,64%, рейтинг – 8,75%, доля в момент снятия маски – 30,98%**. Охват за 11 выпусков 13 383 375 зрителей***.

Смотрите гранд-финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 10 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина".

* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).
** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 03.04.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.
*** Охват за 11 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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