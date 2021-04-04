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Звездный антистресс: как отдыхает и расслабляется ведущий Владимир Остапчук (вопрос-ответ)

Сегодня, 18:15

Рассказал о любимых барах, алкоголе вместо успокоительного и ТОП путешествия

В прошлый раз вы узнали о том, как любит отдыхать и расслабляться известный хореограф Евгений Кот. А сегодня расскажем о предпочтениях талантливого ведущего шоу "Маска" на канале "Украина" Владимира Остапчука. По секрету шоумен поделился, почему не пьет алкоголь на съемках, какую бутылку спиртного сравнивает с Bentley и в каких заведениях Киева его можно встретить.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
Фото: Instagram: Vladimir Ostapchuk

Какой алкоголь ты любишь и как часто пьешь?

В Instagram я владелец хэштега #подбухиваю (ред. – смеется). Но скажу откровенно, пью скромно – всего 2-3 раза в неделю и только сухое вино. Его колористику выбираю учитывая сезон, компании и настроение. Зимой и осенью – красное, когда теплеет весной – белое, а на лето выбираю розе. Но пока весна еще на 100% не актуализировалась, то у меня красное в бокале.

Из крепких напитков всегда выберу виски. Пью его редко, 1-2 раза в месяц и обычно на ивентах. Среди любимых: Woodford Reserve, Macallan или Jack Daniel's медовый. А по винам, я выбираю варианты с виноградников Аргентины, Чили, Испании, Италии, Украина также есть в этом списке.

Какая вечеринка тебе запомнилась больше всего?

Я как ведущий провел сотни громких мероприятий за последние годы и каждое по-своему особенно. Но больше всего мне запомнилась наша свадьба с Кристиной. Вспоминаю с приятной ностальгией, было незабываемо!

В каких заведениях столицы тебя можно встретить?

Сейчас карантин и я могу только вспоминать любимые места и ностальгировать, пока едет служба доставки. До их закрытия посещал чаще заведения формата ресторанов, чем баров: Lucky, Vino e Cucina Bao, "Редкая птица" и Holy Burger.

Из баров нравится LoggerHead, который "спрятан" под землей неподалеку Бессарабки. Но подобные "шумные" локации, как последняя существуют редко в списке мест на выходные. Чаще все же в 00:00 хочется спать, а не как прежде отрываться до утра, но и такое бывает (ред. – смеется).

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
Фото: OREST

Какой единственный алкоголь ты бы выбрал, чтобы пить до конца жизни на необитаемом острове?

Если на острове будет бармен, который готовит коктейли со льдом, то я выберу "Бульвардье" или классический "Виски сауэр". Люблю их за крепкую основу из виски и бурбона.

Думал создать собственный алкогольный бренд в будущем?

Думал! Потенциально, это может быть вино, как говорится, напиток для аристократов. Я бы делал эксклюзивные предложения из разных сортов винограда в лимитированных коллекциях. У меня есть знакомый, который создал собственный бренд вина. И это крутая история, как фамильное дело с собственными ценностями.

Какой самый дорогой алкогольный напиток ты пил за свою жизнь и обращаешь ли внимание на лейбу?

Если о покупках домой, то это, например, виски Macallan прайсом до 300 долларов. Он для меня как Bentley, который стоит в гараже и я раз в год провожу тест-драйв. Недавно мне друзья подарили такую коллекционную бутылку с 14-летней выдержкой. Но если выпивка на ивентах вне работы, то это напитки и до 1500 долларов.

На лейбу при покупке алкоголя обращаю внимание только за рубежом, поскольку у нас большой акциз. Это история скорее о крепких спиртных напитках, как виски. А чтобы выбрать любимое вино, то я акцентирую внимание на сорте винограда прежде всего, но не бренди.

Выходил на сцену под градусом?

Пьяным – никогда! Глоток шампанского или вина – это возможно, но если речь идет не о съемках на ТВ. Там контракт, где четко прописаны требования и трезвость одна из них. Более того, в моем райдере никогда не было алкогольных напитков. Если говорим о свадьбе или корпоративных вечеринках – то могу бокал вина выпить, но это максимум. На своей свадьбе, перед тем, как публично спеть, я принял для храбрости немного виски. Помогло!

Были ли у тебя спонтанные поездки на отдых?

Формата "пошел гулять и проснулся в Одессе" у меня не было (ред. – смеется). Но вспоминаю спонтанную поездку во Францию в 2019-м – решение было принято за два дня до вылета. Я тогда пригласил Кристину на первое свидание в Париж. У меня были выходные и я подумал, почему бы не устроить свидание вне Украины? Это было романтично!

Владимир Остапчук с женой
Владимир Остапчук с женой
Фото: Instagram: kristygor

Какой формат отдыха больше по душе, когда необходимо перезагрузиться?

Для вдохновения и перезагрузки нужно изменить картинку. Если по Украине, то собираем компанию и едем в Буковель или Одессу. Еще один вариант, который актуален во время карантина – забронировать отель в центре Киева и устроить романтическое свидание с завтраками и ужинами, как в кино с лучшим сюжетом. И он работает!

Если путешествие за границу, то Франция, обожаю ее. Объехал почти всю страну. Уверен, в прошлой жизни я был французом (ред. – смеется). Больше всего запомнился Прованс. Там Франция, которую мы видели в кино: средневековая архитектура, вкусный буйабес, лавандовые поля и теплое море влюбили своей уникальной атмосферой. Нигде больше такого не испытывал и не видел. Хочу вернуться туда после пандемии. Еще в планах есть Италия и Греция.

Какая музыка идеально подойдет для твоего отдыха?

Кайфую от песен из жанра поп-рок. Но все зависит от настроения и повода. Если это романтический ужин, то слушаю французскую классику. Здесь история аналогичная, как с выбором сорта винограда – универсальной нет.

Напомним, ранее мы рассказали, что предпочитает пить королева Елизавета II.

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Источники: Instagram: kristygor , OREST , Instagram: Vladimir Ostapchuk
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