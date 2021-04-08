Володимир Остапчук в гранд-фіналі шоу "Маска" здивує яскравим образом

Цієї суботи відбудеться фінал найпопулярнішого шоу країни

Уже цієї суботи на телеканалі "Україна" відбудеться фінал найтаємничішого і найпопулярнішого шоу телебачення "Маска". Фіналісти та зіркові детективи будуть вражати глядачів яскравими сюрпризами, а ведучий проєкту Володимир Остапчук порадує неймовірним образом легендарного Джея Гетсбі.

Протягом трьох місяців Володимир Остапчук перевтілювався в найвідоміших героїв світового кінематографа. Ким він тільки не був – і казковою принцесою Ельзою, і лиходієм Джокером, і легендарним Термінатором, і навіть ексцентричною донною Розою. Здається, в гіпершоу "Маска" Володимир повторив образи всіх оскароносних акторів сучасності: Бреда Пітта, Леонардо Ді Капріо та інших.

У фіналі Остапчук приміряє образ досить суперечливого героя – великого Гетсбі з однойменної голлівудської кінострічки.

Володимир Остапчук Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Цієї суботи ми потрапимо в неймовірне місце – гранд-фінал феєричного шоу "Маска" на телеканалі "Україна"! – каже Володимир Остапчук. – Обіцяю, що за кубок переможця і звання найсильнішого співака в масці розгорнеться запекла боротьба. Тільки у нас найяскравіші зірки, найпопулярніші хіти та найвидовищніші постановки. Таке неможливо пропустити. Зустрічаємося вже цієї суботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, у фіналі масштабного шоу "Маска" зійдуться романтичний Дракон, величне Сонце і мужній Носоріг. А також глядачі побачать виступ загадкового гостя – епатажного Рака. Які знаменитості ховаються під цими масками? І нарешті – хто стане переможцем гіпершоу "Маска"?

Сонце, Носоріг і Дракон Фото: телеканал "Україна"

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні*. За аудиторією 18+ (міста 50 тис. +), Частка випуску від 03.04.21 склала 23,64%, рейтинг – 8,75%, частка в момент зняття маски – 30,98%**. Охоплення за 11 випусків 13 383 375 глядачів***.

Дивіться гранд-фінал самого найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" цієї суботи, 10 квітня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

* Серед розважальних проєктів, по аудиторіях 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна).

** Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 03.04.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.

*** Охоплення за 11 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна

Раніше ми розповідали, що в гранд-фіналі шоу "Маска" з'явиться VIP-гість.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися