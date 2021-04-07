В гранд-финале шоу Маска появится VIP-гость: кто же он

Гранд-финал состоится уже в эту субботу

Уже в эту субботу зрители телеканала "Украина" увидят грандиозный финал самого популярного шоу страны "Маска". Финальный эфир будет поражать неожиданностями, одна из которых – выступление на сцене проекта таинственного гостя Рака, образ которого создал дизайнер Назар Дидык.

По словам художника по костюмам гипершоу "Маска" Назара Дидыка, хотя воплотить образ Рака ему предложили продюсеры телеканала "Украина", у него к этому герою особое отношение.

Рак Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Он меня заинтересовал, потому что я сам по знаку зодиака – Рак. Имел возможность воплотить в жизнь всю подлинность и натуралистичность этого членистоногого, правда вареного, – смеется Назар Дидык и подсказывает, какая звезда замаскировалось в таком экстравагантном костюме. – Для меня этот образ особенный еще и потому, что в нем скрываться муза моего детства. Под каждой маской, под панцирем и твердой скорлупой всегда бьется настоящее сердце большой звезды. Верьте в себя настоящего и светитесь. Искренность и открытость – залог каждой счастливой жизни".

По традиции, перед выступлением герой даст подсказки о своей личности. Рак укажет, что у него была совместная работа с одним из звездных детективов.

Рак на шоу "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Буду откровенным – продюсерам этого проекта пришлось уговаривать меня выступить на сцене. Это один из самых смелых экспериментов в моей жизни! – признается эпатажный Рак в эфире гипершоу "Маска". – Для меня все началось с "Червоной руты" – ох, как быстро летит время! Цените каждое мгновение и не обращайте внимание на глупости".

На масштабной сцене телеканала "Украина" Рак исполнит песню Водяного из мультфильма "Летучий корабль". А удастся ли детективам отгадать, какая суперзвезда замаскировалось в этом образе? Узнаем уже в эту субботу в гранд-финале лучшей премьеры года – гипершоу "Маска".

Напомним, в финале проекта сойдутся романтический Дракон, величественное Солнце и мужественный Носорог. Какие знаменитости прячутся под этими масками? И кто из них станет победителем?

Солнце, Носорог и Дракон Фото: телеканал "Украина"

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс.+), доля выпуска от 03.04.21 составила 23,64%, рейтинг – 8,75%, доля в момент снятия маски – 30,98%**. Охват за 11 выпусков 13 383 375 зрителей***.

Смотрите гранд-финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 10 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина".

* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).

** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 03.04.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.

*** Охват за 11 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина

Ранее Дмитрий Каднай рассекретил, как проходят репетиции на шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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