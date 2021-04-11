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10 эмоций Маски: самые яркие моменты шоу в одном видео

Сегодня, 11:19

Давайте вспомним лучшие раскрытия маски за все выпуски

В минувшую субботу, 10 апреля, мы увидели долгожданный финал гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". Проект, ставший самым популярным на украинском телевидении, выходил раз в неделю целых три месяца.

Каждый эфир "Маски" не обходился без сенсаций и шокирующих моментов. Десять самых ярких раскрытий звездных участников мы собрали в одном видео.

Напомним, что победителем первого сезона шоу "Маска" стало величественное Солнце. Звездные детективы до последнего думали, что в этом костюме прячется Злата Огневич, даже после того, как она сняла с себя маску Ворона!

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Певице почти удалось запутать зрителей гипершоу, но только не Андрея Данилко.

"Наше Солнце уже успело перевоплотиться в загадочный образ, и тогда мы не могли ее узнать – именно она была под маской Ворона, а сейчас перед нами Злата Огневич! Я раскусил этот ход, ведь я довольно хитрый человек, к тому же, меня много раз обманывали. Поэтому я уверен, что это Злата Огневич! И это лучшая афера первого сезона "Маски", – заявил Данилко.

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: телеканал "Украина"

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 03.04.21 составила 23,64%, рейтинг – 8,75%, доля в момент снятия маски – 30,98%**. Охват за 11 выпусков 13 383 375 зрителей***.

*Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).
**Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 03.04.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.
***Охват за 11 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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