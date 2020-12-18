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Весь в папочку: Рики Мартин показал подросшего сына

Сегодня, 16:14

Певец воспитывает четырех детей

48-летний певец Рики Мартин, который, по слухам, готовится стать отцом в пятый раз, показал своего подросшего сына. На странице в Instagram артист опубликовал черно-белое фото, на котором запечатлен его младший сын Ренн.

"Мой малыш Ренн", – коротко подписал трогательный кадр звездный папа.

Рики Мартин показал сына Ренна
Фото: https://www.instagram.com/ricky_martin/

В комментариях к посту поклонники Рики Мартина засыпали малыша приятными словами, а также принялись спорить, на кого больше похож малыш – на Рики или же его партнера Джована Йосефа.

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Отметим, что Рики Мартин и его возлюбленный воспитывают четверых детей – близнецов Маттео и Валентино, дочь Люсию и сына Ренна. Все малыши родились от суррогатной матери.

Ранее мы писали, что актриса Ольга Сумская случайно рассекретила имя внука.

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