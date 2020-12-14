Ольга Сумская случайно рассекретила имя внука
Актриса стала бабушкой во второй раз
В апреле этого года 30-летняя дочь Ольги Сумской Антонина Паперная стала мамой во второй раз. Народная артистка и звездная бабушка рассекретила имя малыша, которого родители держали в секрете.
Антонина со своим супругом и новорожденным сыном находится в Москве. Сумская наведалась к дочери и познакомилась с внуком. Артистка театра и кино рассекретила, как зовут малыша и на кого он похож. По словам Сумской, Антонина и ее возлюбленный Владимир назвали сына Даней.
"Мальчик похож на них обоих. И Евочка, и Даниил похож на своих родителей, тем более, что Тоня и Владимир сами похожи", – призналась Ольга в программе "Светская жизнь".
Сама же Антонина малыша публике не показывает. Она редко выставляет подробности личной жизни на всеобщее обозрение и почти не публикует фото с детьми в соцсетях.
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