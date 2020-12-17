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"Одна из внучек старше дочери": Константин Стогний рассказал о своей семье

Сегодня, 20:18

Телеведущий не любит афишировать личную жизнь

Известный украинский телеведущий, журналист-криминалист Константин Стогний, который рассказал о покушении на него, редко говорит о своей семье. Но для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" он сделал исключение.

Работа у Константина интересная, а иногда и опасная. Если за себя он может постоять, то за родных беспокоится. Именно поэтому не привык афишировать личную жизнь.

"Тема семьи для меня очень сложная. Я не хочу помогать тем, кто не желает мне добра. Я делаю каждый день уголовные программы, очень много людей хотят причинить мне зло", – говорит Константин.

Но, по словам Стогния, кому-то будет сложно причинить зло конкретно ему напрямую, другое дело – его семье. Поэтому ведущий не любит афишировать эту тему. Но журналистам "Зіркового шляху" все-таки удалось выяснить у Константина, что он женат уже во второй раз!

"Это уже второй мой брак и дети от разных мам", – говорит Стогний.

Константин Стогний
Константин Стогний
Фото: facebook.com/kostiantyn.stogniy

Две старшие дочери Константину родила первая супруга, а две младших – вторая. Кроме того, оказалось, что Стогний уже дедушка! Старшая дочь подарила ему сразу двух внучек.

"Трудно мне чувствовать себя дедушкой. Когда мне это напоминают, я сам себе удивляюсь в эти моменты. И даже корю себя за то, что нет ответственности дедовской. Потому что я видел моих родителей, когда были внуки, как они к ним относились, очень трепетно, внимательно, уважительно. У меня как-то нет ощущения…Это маленькие дети, я их воспринимаю скорее, как своих детей чем внуков", – признался Константин.

Стогний добавил: "Даже одна из моих внучек старше моего ребенка. Бывают такие истории".

Смотрите полное интервью Константина Стогния для "Зіркового шляху":

Напомним, Ольга Сумская случайно рассекретила имя внука.

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