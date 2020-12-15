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Откровенное фото 19-летней дочери Обамы стало вирусным – в Сети уверены, что это Саша (фото)

Сегодня, 20:30

Неопознанная девушка может быть двойником дочери экс-президента США

Фотография молодой девушки, похожей на дочь экс-президента США Барака Обамы, произвело настоящий фуррор в Сети. Девушка, одетая в кроп-топ и плавки от купальника невероятно похожа на 19-летнюю Сашу Обаму. Пользователи в Twitter утверждают, что на снимке определенно 19-летняя Саша Обама, но некоторые поклонники не уверены.

Как сообщает Daily Mail, имя Саши Обамы в последние дни стало невероятно популярным в Twitter. А все из-за фото, на котором изображена непознанная девушка, одетая в кроп-топ и плавки от бикини. На ее теле также можно рассмотреть татуировку. Что наиболее примечательно – на шее девушки украшения, очень похожие на те, с которыми Саша Обама появлялась на видео в TikTok.

Поклонники нашли двойника Саши Обамы
Поклонники нашли двойника Саши Обамы
Фото: Instagram.com

Не все согласны, что на фотографии действительно Саша Обама. Вероятно, это может быть просто двойник дочки Барака Обамы.

Но украшения на шее очень похожи.

Скриншот Daily Mail

Мнения пользователей в Twitter разделились: "Это девушка не Саша".

Скриншот Daily Mail

"Посмотрите на ее лицо. Оно совершенно не похоже на лицо девушки с фото".

Скриншот Daily Mail

"Такое же украшение, как в рэперском TikTok видео. Это она".

Скриншот Daily Mail

Ранее Барак Обама позировал для обложки популярного журнала и рассказал, как был на грани развода с Мишель Обамой.

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