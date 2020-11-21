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Рики Мартин готовится стать отцом в пятый раз

Сегодня, 09:29

Певец планирует воспитать еще как минимум двоих детей

Похоже, 48-летний Рики Мартин снова станет отцом. Певец, который вместе со своим мужем Джованом Йосефом воспитывает четверых детей, признался, что видит еще больше малышей в своем будущем.

К слову, накануне Рики Мартин с мужем впервые показали всех своих детей на одном фото.

"Некоторые считают меня сумасшедшим, но я люблю, когда семья большая, и у меня есть пара эмбрионов, ожидающих своего часа. Вот так. Пока это все, что могу сказать на этот счет", – признался Рики Мартин в интервью Entertainment Weekly.

Рики Мартин с мужем
Рики Мартин с мужем
Фото: instagram.com/ricky_martin

Рики Мартин и его партнер Джованни Йосеф воспитывают четверых детей – близнецов Маттео и Валентино, дочь Люсию и сына Ренна. Все дети родились от суррогатной матери.

Рики Мартин с семьей
Фото: instagram.com/ricky_martin

Исполнитель признается, что ему очень повезло с семьей, которая есть у него, и объяснил, что его дочь – королева в его доме.

"Это дом девушки. Это дом Люсии. Она управляет домом", – добавил Рики Мартин.

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Напомним, что ранее Рики Мартин с мужем снялись для ЛГБТ-журнала.

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